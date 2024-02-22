Краєзнавчий музей в Горішніх Плавнях успішно працює та розвивається

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На кінець листопада 2023 року було підготовлено першу експозиційну залу

В ході розгляду питань порядку денного засідання виконавчого комітету Горішньоплавнівської міської ради директорка краєзнавчого музею Марина Безсмольна проінформувала присутніх про діяльність закладу за 2023 рік. Про це детально — у матеріалі видання «Хроніки тижня».

На 1 січня 2024 року у фондах музею зберігаються 20 044 предмети основного фонду, що належать до Державної частини Музейного фонду України. Кількість предметів науково-допоміжного фонду складає 24 001. Протягом звітного періоду проводилась розвідка території Єристівського ГЗК спеціалістами Дніпропсельської археологічної експедиції Інституту археології НАН України під керівництвом Юрія Башкатова, продовжувалося детальне вивчення теми «Археологія нашого краю» з визначення, датування, опису предметів, виявлених в околицях міста, робота з археологічними колекціями Олександра Супруненка, Юрія Башкатова та В’ячеслава Шерстюка.

У виставковій залі музею відбулися персональні виставки робіт художників: Наталії Вітязь («Дарує казку акварель»), Бориса Сердюка («Весняний вернісаж»), Надії Нікітіної («З любов’ю до життя»), Оксани Прибутько («Життя у вирії мистецтва»), Світлани Галки («Емоції. Настрій. Пошук»).

Також спільно з Білицьким краєзнавчим музеєм була відкрита виставка «Чорна рілля ізорана: археологія під час війни», де експонувалися археологічні знахідки, виявлені під час фортифікаційних робіт на території Білицької громади. У Дмитрівському відділі краєзнавчого музею Горішніх Плавнів працювала тимчасова тематична експозиція з нагоди вшанування пам’яті Тараса Шевченка. Крім того, проведено виставку артефактів «Хрести України. Центр», до Міжнародного дня музеїв відбулося відкриття виставки «Із української старовини: про родину з любов’ю» (із етномистецьких колекцій Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського). До Дня Незалежності України відкрили виставку «Шлях до свободи». Також була проведена тематична виставка «Голодомор: 1932-1933 роки».

Протягом 2023 року у виставковій залі діяли творчі майстерні, у яких художники працювали та обмінювалися досвідом. Зібрано і науково опрацьовано матеріали та видано книгу «Свічадо Придніпров’я: Краєзнавчий альманах. 12 випуск». Це збірник краєзнавчих та наукових статей, де висвітлюються маловідомі сторінки давньої та сучасної історії, наукові дослідження краю, серед них: геологічні, палеонтологічні, археологічні, етнографічні роботи, як досвідчених вчених, так і краєзнавців. У травні минулого року краєзнавчий музей отримав у користування нове приміщення. Музейні фахівці разом із міським головою Дмитром Биковим розробили концепцію нового музейного приміщення.

«У результаті обговорень у перших двох залах було вирішено висвітлити одну з найболючіших тем сучасності — тему російсько-української війни», — наголосила Марина Безсмольна.

На кінець листопада 2023 року було підготовлено першу експозиційну залу. У ній представлено матеріали, що розкривають багаторічну історію російсько-українського конфлікту, починаючи зі здобуття Україною незалежності. А вже 6 грудня, у День Збройних сил України, відбулося урочисте відкриття першої експозиційної зали.

«Експозиція охоплює чотири великі тематичні блоки: передумови війни, дев’ять років Антитерористичної операції та Операції об’єднаних сил, повномасштабне вторгнення та меморіальна стіна пам’яті загиблих воїнів-земляків», — вказала очільниця музею.

Про відкриття експозиції «Кременчуцький ТелеграфЪ» інформував раніше своїх читачів. Зараз триває робота з облаштування другої експозиційної зали.