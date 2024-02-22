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У Кременчуці судили чоловіка, який вдерся у будинок до літньої жінки, душив, бив та пограбував її

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 162

 

Нападник забрав у потерпілої 17 500 грн

У Кременчуці судили чоловіка, який вдерся у будинок до літньої жінки, душив, бив та пограбував її. Вирок грабіжнику виніс 15 лютого Автозаводський районний суд Кременчука.

Уродженець села Жовтневе Решетилівського району Полтавської області 7 лютого 2020 року близько 19.00 з сокирою прийшов до господарства потерпілої, вибив вікно та проник крізь нього до будинку. Скориставшись тим, що жінка через вік не спроможна чинити опір, чоловік вимагав віддати йому гроші. Грабіжник кілька разів побив її руків’ям сокири по спині, викручував руки та душив. Після цього під подушками на ліжку у спальні знайшов 17 500 грн, забрав їх та пішов з місця злочину.

Після розбійного нападу у жінки залишилися синці та гематоми спини, синці шиї та рук — легкі тілесні ушкодження, що спричинили короткочасний розлад здоров'я.

Під час судового засідання в режимі відеоконференції з Решетилівським районним судом допитали свідка, яка повідомила, що є єдиною найближчою родичкою потерпілої, яка померла торік. Свідок підтвердила, що обвинувачений відшкодував завдану ним матеріальну шкоду в 17 500 грн.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений вину визнав повністю. Суд визнав його винним у розбої, поєднаному з проникненням у житло (ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу України) та призначив 6 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна.

Строк відбуття покарання обвинуваченому рахуватимуть з дня його затримання, тобто з 9 лютого 2020 року. Запобіжний захід до набрання вироком законної сили залишили попередній — тримання під вартою. Також з чоловіка стягнуть судові витрати на залучення експертів у сумі 49 356 грн на користь держави.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: provce.ck.ua
Теги: розбійний напад грабіж вирок вирок суду суд
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