Бійці Полтавської тероборони збили російський дрон останньої модифікації

Сьогодні, 15:13 Переглядів: 267

Воїни Полтавської 116-ї окремої бригади територіальної оборони на Донеччині знищили російський дрон-розвідник «Zala». Про це повідомляють у пресслужбі бригади в телеграм-каналі.

Цю модель безпілотників армія РФ використовує для ведення повітряної розвідки та спостереження. Вона вважається однією з останніх модифікацій, яка втілює в собі найперспективніші російські технічні рішення.

— Пишаємось влучною роботою наших захисників! — йдеться у повідомленні на каналі.

Нагадаємо, минулого місяця під час нічної атаки «шахедами» на Полтавську область мобільні вогневі групи протиповітряної оборони 116 окремої бригади Сил тероборони ЗСУ збили три безпілотники.

Також цієї ночі Миргородський район був атакований російськими безпілотниками. Попередньо, усі вони були збиті силами протиповітряної оборони.