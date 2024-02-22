Мер Кременчука прокоментував розмір своєї річної зарплати за 2022 рік

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 556 Коментарів: 2

У порівнянні з головами обласних центрів Віталій Малецький має одну з найвищих зарплат в країні

Міський голова Кременчука та працівники виконкому отримують зарплати, які відповідають їх внескам у загальний результат роботи. Про це розповів очільник Кременчуцької громади Віталій Малецький на засіданні виконавчого комітету 22 лютого.

Нещодавно видання «Слово і діло» оприлюднило інфографіку річних зарплат очільників обласних центрів України за 2022 рік. Відповідно до рейтингу міський голова Кременчука має одну з найбільших заробітних плат серед мерів в країні — вище у голови Харкова Ігоря Терехова та голови Черкас Анатолія Бондаренка.

Кременчуцькі журналісти попросили прокоментувати Віталія Малецького розмір отриманої річної зарплати у порівнянні з очільниками обласних центрів.

— Хтось може з мерів ставити собі зарплату 100 тисяч гривень в рік і їздити на Гелендвагені. Запитайте, в чому у нього така різниця в рівні життя і в рівні офіційних доходів, — сказав міський голова.

Він додав, що рівень зарплат відповідають роботі, що виконують заступники мера і сам очільник міста. Зазначимо, що у 2022 році, згідно з оприлюдненою декларацією про доходи, Віталій Малецький на посаді мера Кременчука отримав понад 1,1 млн, у порівняні з 2021 роком виплати зросли на понад 75 тисяч гривень.