Мер Кременчука прокоментував розмір своєї річної зарплати за 2022 рік

Міський голова Кременчука та працівники виконкому отримують зарплати, які відповідають їх внескам у загальний результат роботи. Про це розповів очільник Кременчуцької громади Віталій Малецький на засіданні виконавчого комітету 22 лютого.
Нещодавно видання «Слово і діло» оприлюднило інфографіку річних зарплат очільників обласних центрів України за 2022 рік. Відповідно до рейтингу міський голова Кременчука має одну з найбільших заробітних плат серед мерів в країні — вище у голови Харкова Ігоря Терехова та голови Черкас Анатолія Бондаренка.
Кременчуцькі журналісти попросили прокоментувати Віталія Малецького розмір отриманої річної зарплати у порівнянні з очільниками обласних центрів.
Він додав, що рівень зарплат відповідають роботі, що виконують заступники мера і сам очільник міста. Зазначимо, що у 2022 році, згідно з оприлюдненою декларацією про доходи, Віталій Малецький на посаді мера Кременчука отримав понад 1,1 млн, у порівняні з 2021 роком виплати зросли на понад 75 тисяч гривень.
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