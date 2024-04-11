Уночі 11 квітня невідомий чоловік вибив двері та зайшов до приміщення Автозаводського районного суду у Кременчуці. Про це журналісти «Кременчуцького Телеграфа» дізналися із соцмереж. Згодом цей факт журналістам підтвердила і пресофіцерка Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко.
За її словами, поліцію викликав судовий охоронець. Уже на місці правоохоронці встановили, що порушником виявився 41-річний місцевий чоловік. Він був п’яний і поводився агресивно. Чоловіка передали медикам, наразі він перебуває у лікарні.
Також Анна Васенко додала, що поліція уже порушила кримінальне провадження та з’ясовує усі обставини події.
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Прокоментували інцидент і у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
За інформацією правоохоронців, чоловік вибив двері до суду 11 квітня близько 00.30. Кримінальне провадження порушили за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, у понеділок, 8 квітня, невідомі «замінували» приміщення Автозаводського районного суду у Кременчуці та ще декілька держустанов по області.
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