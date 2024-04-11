До Паркового озера в Горішніх Плавнях випустили лебедів

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 148 Партнерський проєкт

Восени під наглядом перебували лише Льоня, Більба та Укропчик, який був ще зовсім малим. Потім небайдужі жителі Горішніх Плавнів із початком холодів принесли лебідку Лілю

24 березня до паркового озера в Горішніх Плавнях випустили п’ять лебедів-шипунів. Птахи всю зиму перебували під наглядом ветеринара Артура Шабліяна. Подробиці — у матеріалі видання «Хроніки тижня».

— Міські улюбленці повернулися до паркового озера, а саме лебеді Льоня, Більбо, Укропчик, Ліля і Герда. Ще дві лебідоньки — Гелла та Гретта, які були восени травмовані, відмовились виходити на воду, — повідомив у соцмережах лікар-ветеринар Артур Шабліян із ветклініки «Кіт Бегемот».

Разом із колегами він усю зиму опікувався цими птахами. Після консультації з провідним біологом Київського зоопарку Сергієм Григор’євим, зазначив ветеринар, вирішили ще на кілька тижнів залишити лебедів-шипунів у вольєрі, бо «птахи ще не готові, можливо, для них ще холодно». Тож повторний випуск сподіваються провести за тиждень.

— Укропчик ще зовсім не бачив води та плавав лише в надувному басейні на території клініки, — розповів Артур Шабліян. — Тому було цікаво спостерігати, як він відреагує на «велику воду». Найменший вихованець клініки залюбки заліз у воду та почав плавати.

Ветеринар згадує, що восени під наглядом перебували лише Льоня, Більбо та Укропчик, який був ще зовсім малим. Потім небайдужі жителі Горішніх Плавнів із початком холодів принесли лебідку Лілю з травмованим крилом, яка зайшла до них на подвір’я, та Герду. Упродовж зими виходжували лебідів із різними травмами, бо в одного була рана на крилі, в іншого зламані пальці. Поки що під наглядом разом із Геллою та Гретою залишається лебідь-кликун, який по кризі прийшов до рибалок.

Артур Шабліян радіє, що за час перебування в неволі у птахів не зник страх перед людиною. Це важливо для виживання в дикій природі. Хоча Льоня з Більбою деякою мірою до людей звикли й можуть спокійно спостерігати за тим, як до них підходять.

— Люди можуть заподіяти їм шкоду, самі того не розуміючи, — зауважив лікар. — Зокрема, не встигли ми випустити лебедів 24 березня, як наступного дня я вже спостерігав, що весь берег був буквально засипаний хлібом, а для цих птахів він шкідливий.

Артур Шабліян наголошує: на озері достатньо їжі для лебедів. Це, зокрема, дрібна риба, равлики, водні рослини. Птахи також можуть вийти з води та поїсти на березі трави. Ветеринари закликають «з повагою ставитися до птахів, не годувати їх хлібобулочними виробами, тримати своїх песиків подалі».

Якщо ж лебеді будуть відходити далеко від озера, бажано відганяти їх назад до води. Крім того, Більбо та Льоня, зауважує лікар, вступають у репродуктивний вік: якщо лякати птахів, то через стрес «потомства від них можна й не дочекатися». Коли відкладуть яйця, птахи по черзі охоронятимуть гніздо та не підпускатимуть нікого.

— У такий період вони поводяться агресивно. Дорослий самець може ударом крила зламати руку людині, так що це не жарти, — наголосив Артур Шабліян. — Та й щипають вони дуже сильно, тож бережіть дітей.

Артур Шабліян висловлює велику подяку небайдужим містянам. Зокрема, Миколі Завалію та Євгену Завалію за допомогу у відлові хворих птахів, наданні місця для їхнього перебування. Підприємниця Людмила Стаднюк, керівництво ТОВ «Феррострой» регулярно забезпечували лебедів кормом. Чимало інших підприємців та звичайних мешканців міста також долучилося до допомоги.