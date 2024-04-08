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Надзвичайні новини

У Кременчуці «замінували» Автозаводський суд

Сьогодні, 11:53 Переглядів: 281

 

Поліція отримала повідомлення про замінування багатьох закладів освіти та держустанов по всій області

Сьогодні, 8 квітня, близько 11.35 біля будівлі Автозаводського суду у Кременчуці поліція перекрила рух, на місці перебували медики та надзвичайники.

 

Пресофіцерка Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко розповіла журналістам «Кременчуцького Телеграфа», що правоохоронцям надійшло повідомлення про замінування приміщення суду.

 

Також пресофіцерка розповіла журналістам, що по області надійшло багато повідомлень про замінування дитячих садочків, шкіл та державних установ. На місцях працюють усі відповідні служби для огляду приміщень.

Нагадаємо, раніше повідомлення про замінування Автозаводського суду у Кременчуці надходило 25 березня. Тоді ж, за словами поліції, «замінували» іще 5 контакт-центрів. Раніше у відділі протидії кіберзлочинам в Полтавській області «Кременчуцькому Телеграфу» розповіли, що майже кожне 7 повідомлення про «замінування» на Полтавщині з 10 — від українця з «тилових» областей. На тиждень на Полтавщині надходять 5-10 повідомлень про «замінування». Досі жодне з цих повідомлень не підтверджувалось — вибухівки не знаходили. А в січні «замінували» приміщення «Видавничого дому «Приватна газета» та «Телеграфа».

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Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук автозаводський суд замінування
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