У Кременчуці «замінували» Автозаводський районний суд та 5 контакт-центрів — поліція

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Сьогодні, 25 березня, у Кременчуці замінували Автозаводський районний суд та ще 5 контакт-центрів. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомила пресофіцерка Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко.

— Наразі на місце виїхали екстрені служби, в тому числі наші слідчо-оперативні групи та кінологи. Перевіряємо інформацію, — зазначила Анна Васенко.

Раніше у відділі протидії кіберзлочинам в Полтавській області «Кременчуцькому Телеграфу» розповіли, що майже кожне 7 повідомлення про «замінування» на Полтавщині з 10 — від українця з «тилових» областей. На тиждень на Полтавщині надходять 5-10 повідомлень про «замінування». Досі жодне з цих повідомлень не підтверджувалось — вибухівки не знаходили. Нагадаємо, що в січні «замінували» приміщення «Видавничого дому «Приватна газета» та «Телеграфа».