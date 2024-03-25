У Кременчуці за тиждень народилося 23 немовляти

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 178

Хлопців народилося більше, ніж дівчаток

Протягом минулого тижня, з 18 по 24 березня, у Кременчуці народилися 23 немовляти. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

17 хлопчиків та 6 дівчаток.

У Кременчуцькому перинатальному центрі на світ з’явилися 17 дітей — 12 хлопчиків та 5 дівчаток.

Ще 6 дітей народилися у пологовому відділенні лікарні «Правобережна» — 5 хлопчиків та 1 дівчинка.

Нагадаємо, що з 26 лютого по 3 березня, у Кременчуці хлопчиків також народилося більше, ніж дівчат.