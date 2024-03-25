Які шляхи обирають ухилянти для втечі за кордон: розповідь представниці ДПСУ

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 236

З 24 лютого 2022 року до 21 березня 2024-го оперативні співробітники Чопського прикордонного загону ліквідували 27 каналів незаконного переправлення осіб через державний кордон України. А за час повномасштабного вторгнення загалом затримали 39 організаторів та 32 їх пособника. І це лише на ділянці кордону, який охороняє один загон ДПСУ.

Про те, як прикордонники «полюють» на ухилянтів та які екзотичні способи втекти з країни обирають ці чоловіки, розповіла очільниця пресслужби Чопського прикордонного загону Олена Трачук виданню «Експресо.Захід».

За її словами, наразі в Україні не передбачена кримінальна відповідальність за спробу незаконно перетнути кордон. За ґрати відправляють лише організаторів та переправників, а тому чоловіки, яким не вдалося перетнути держкордон з першого разу часто роблять другу чи третю спробу. На противагу їм, організатори схем переправлянь почувають себе доволі непогано і не збираються тікати з України, адже добряче наживаються на ухилянтах.

— Переправниками часто стають таксисти, які підвозять людей до кордону. Нещодавно ми викрили такого. Чоловік спілкувався з пасажирами і якщо помічав, що це вихідці зі східних регіонів, пропонував, що підвезе до кордону, покаже, куди йти, аби потрапити в іншу країну. За це брав 2500 доларів США, — розповіла Олена Трачук.

Іноді переправниками стають неповнолітні, адже вони не несуть кримінальної відповідальності за цей злочин. Часто з охочих втекти від мобілізації відверто знущаються — пропонують довезти до кордону, далі доправляють до певного населеного пункту, запевняють, що дісталися до держрубежу, та залишають утікачів.

— Насправді від цієї точки до кордону залишається як до неба пішки, і люди, не знаючи цього, блукають в невідомому їм напрямку, — пояснила Олена.

Курйози на кордоні

Очільниця пресслужби розповіла про курйозні та смішні ситуації, в які потрапляють порушники кордонів та зазначила, що інколи для них це закінчується трагічно.

Був випадок, коли прикордонники затримали харків’янина та полтавця, які намагалися перетнути українсько-словацький кордон, однак у підсумку опинилися на дереві, звідки їх діставали рятувальники. Правопорушники рухалися сухопутною ділянкою, але не врахували, що саме на цій території були значні підтоплення. Чоловіки приїхали на Закарпаття, дочекалися темряви й пішли за тим маршрутом, який уклали самостійно за гугл-картами. Коли вийшли за межі населеного пункту, то побачили, що там усе в воді.

Попри те, ухилянти не зупинилися й продовжили йти аж поки не зрозуміли, що дуже замерзли й опинилися у водяній пастці. Після того вирішили залізти на дерево й просиділи там майже усю ніч. А коли зрозуміли, що самостійно звідти не виберуться, подзвонили на номер екстреної допомоги.

— Їх з’єднали з ДСНС, а ті вже своєю чергою поінформували прикордонників. Дістатися до них виявилося ще тим завданням, бо рятувальники з труднощами рухалися на місце навіть на надувному човні. Постраждалим дали сухий одяг, доставили їх у лікарню, там надали медичну допомогу. Наскільки мені відомо, з цими чоловіками та їхнім здоров’ям усе нормально. Їх, звичайно, було притягнуто до адмінвідповідальності, — пояснила пані Олена.

Вона розповіла про інший драматичний випадок, коли прикордонний наряд, який патрулював місцевість у горах, знайшов знесиленого чоловіка, який уже не міг рухатись і просто лежав на землі.

Виявилося, що ухилянт ішов через кордон самостійно і намагався дістатися Чехії «у пошуках кращого життя». Він проклав маршрут за онлайн-картами, але збився зі шляху. Коли долав скелі, то не зміг втриматись, впав і котився донизу 400 метрів.

— На цей момент у нього закінчилась вода і їжа, бо він не розраховував, що це все буде так складно і довго. Коли впав, то побився і ще й загубив телефон. За словами чоловіка, він був надто знесилений, хотів пити і навіть не міг подзвонити комусь, щоб попросити допомоги. Знайшов якесь джерело, напився звідти, але йому стало ще гірше, бо вода була погана. Уже на третій день через брак енергії йому вдалося подолати лише 500 метрів, — розповіла прикордонниця.

Заховався у вбиральні потяга

За словами Олени Трачук, аби знайти правопорушників, прикордонникам допомагають службові собаки, часто застосовують БПЛА, а ввечері тепловізори. Інколи у повітря підіймають гвинтокрили.

Перетнути державний рубіж чоловіки намагаються не лише пішими способами. Так, одного разу ухилянта виявили за дверима туалету потяга. Як встановили пізніше, правопорушник пробрався до вагона, доки поїзд перебував у місці відстою залізничної станції. Він намагався таким чином виїхати за межі України й таким чином уникнути мобілізації.

«Багатодітний вдівець»

Поширеним способом, на який роблять ставку ухилянти, є підроблення документів. Так на початку вторгнення прикордонники на пункті пропуску затримали киянина з двома дітьми. Коли його документи перевіряли, чоловік розповів, що нібито самостійно виховує двох синів у зв’язку зі смертю дружини.

Чоловік показав свідоцтво про смерть, однак інспекторка засумнівалася у правдивості документа і згодом виявилося, що документи підроблені.

Олена Трачук пригадує ще одну історію про нібито «багатодітного» батька, який намагався виїхати за межі України.

— Ці документи почали вивчати. Виявилося, що його діти є громадянами Таджикистану. Сам чоловік теж був такої ж зовнішності, пояснив, що коли жив на території Таджикистану, одружився з українкою, набув наше громадянство і залишився мешкати тут. Коли ми запитали, де живуть діти, він пояснив, що діти також у Таджикистані, вони не відмовлялися від громадянства. Однак там вони мешкають з іншими двома його дружинами — у них це дозволено законодавством, — розповіла прикордонниця.

Його документи перевірили спеціальною технікою та виявили, що бланки були оригінальні, але там був виправлений хімічним шляхом текст, а поверх нанесений новий. Проти цього чоловіка порушили кримінальну справу (стаття 358 ККУ. Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів).

Нагадаємо, «Кременчуцький ТелеграфЪ» проводив експеримент щодо пошуку в інтернеті дільців, які надають «послуги» щодо перетину кордону. Financial Times писало, що за весь час повномасштабної війни на кордоні України затримали стільки чоловіків, скільки потрібно для формування п’яти бригад ЗСУ — 13 600 осіб, яких просто спіймали на кордоні, і ще 6 100 спробували перетнути кордон з підробленими документами.