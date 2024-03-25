У Кременчуці поліція затримала 18-річного закладника

Сьогодні, 11:47 Переглядів: 228

Хлопцю загрожує від 4 до 8 років позбавлення волі

У Кременчуці, на вулиці Театральній поліція затримала 18-річного мешканця Глобинщини, який мав при собі згортки з наркотиками. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Також поліціянти оглянули місце, де хлопець вже встиг заховати згортки та відправив покупцю інформацію про їх місцезнаходження. Їх вилучили та направили на експертне дослідження.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення хлопцю про підозру та обрання йому запобіжного заходу.

За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 1 статті 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Хлопцю загрожує від 4 до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що 22 березня, у Полтаві 21-річний чоловік розкладав закладки у Лісовому масиві.