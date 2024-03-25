У Полтаві затримали 21-річного закладника — поліція

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У чоловіка знайшли 7 згортків з наркотиками, 30 згортків в його автомобілі та ще 10 закладених у лісовому масиві

22 березня, близько 16.30, у Полтаві, поблизу вулиці Київське Шосе дільничні офіцери виявили 21-річного закладника. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Відомо, що у чоловіка знайшли 7 згортків з наркотиками, з його автомобіля вилучили ще близько 30 подібних згортків.

Крім того, у лісі поліціянти знайшли ще понад 10 подібних згортків, які ймовірно закладені з метою їх збуту.

Чоловіка затримали. Йому вже повідомили про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу — тримання під вартою.

Також поліція встановила, що чоловік раніше вже мав проблеми із законом за вчинення аналогічних правопорушень.

За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч.2 ст.307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, вчинене повторно) Кримінального кодексу України.

Чоловікові загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Нагадаємо, що минулого місяці патрульні виявили у кременчужанина наркотики та пістолет.