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У Кременчуці пасажир маршрутки стріляв у салоні, а потім утік (доповнено)

Сьогодні, 10:27 Переглядів: 834 Коментарів: 1

  

Стався інцидент у маршрутці Кременчук-Мозоліївка. За словами очевидців, після пострілу чоловік вибіг з транспорту

У суботу, 23 березня, близько 14.30 чоловік вистрілив у маршрутці Кременчук-Мозоліївка. Як повідомили «Кременчуцькому Телеграфу» очевидці, молодик разом з дівчиною сіли у громадський транспорт на автовокзалі.

— У маршрутці на момент відправки було близько 20 людей. Ще кілька пасажирів стояли, вони зайшли у транспорт на зупинці Палац культури КрАЗ. Хлопець та дівчина сиділи на задніх сидіннях. У районі зупинки Автопарк пасажири почули гучний звук. Було схоже на звук пробитого колеса. Потім пасажири побачили у руках хлопця пістолет, — розповідають очевидці.

Як розповідають пасажири громадського транспорту, люди вступили з хлопцем у словесну суперечку.

— Він почав нецензурно лаятися. Одна з пасажирок зателефонувала у поліцію. Коли він це почув, то вибіг із транспорту у районі зупинки завод «КрАЗ». За ним вибігла й дівчина, яка з ним була, — констатують пасажири.

За інформацією поліції та очевидців, у результаті інциденту ніхто не постраждав.

— Попередня реєстрація була, ніби, вибухнула петарда. Згодом, поліціянти знайшли чоловіка, який розповів, що, перекладаючи з руки в пакет пістолет, той випадково вистрілив. Пістолет схожий на стартовий. Хлопець має на нього документи, чек. Усе вилучили. На разі триває перевірка. Після перевірки буде дана кваліфікація цьому інциденту, —  повідомила речниця Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко.

Доповнено:

Як згодом повідомили у пресслужбі поліції, слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції знайшла у 21-річного пасажира автобуса стартовий пістолет, з якого імовірно відбувся постріл, та набої до нього. Як пояснив чоловік, постріл з пістолета відбувся випадково. 

Зброю вилучили. Обставини та причини події з’ясовують поліцейські.

Нагадаємо, у Кременчуці озброєні невідомі пограбували заправку. Згодом, підозрюваних затримали.

(фото ілюстративне)

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Автор: Роксолана Жукова
Теги: Кременчук надзвичайні новини пасажири постріл
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evil:
Сьогодні, 11:29

Конченый талпайоп


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