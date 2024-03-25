Стався інцидент у маршрутці Кременчук-Мозоліївка. За словами очевидців, після пострілу чоловік вибіг з транспорту
У суботу, 23 березня, близько 14.30 чоловік вистрілив у маршрутці Кременчук-Мозоліївка. Як повідомили «Кременчуцькому Телеграфу» очевидці, молодик разом з дівчиною сіли у громадський транспорт на автовокзалі.
Як розповідають пасажири громадського транспорту, люди вступили з хлопцем у словесну суперечку.
За інформацією поліції та очевидців, у результаті інциденту ніхто не постраждав.
— Попередня реєстрація була, ніби, вибухнула петарда. Згодом, поліціянти знайшли чоловіка, який розповів, що, перекладаючи з руки в пакет пістолет, той випадково вистрілив. Пістолет схожий на стартовий. Хлопець має на нього документи, чек. Усе вилучили. На разі триває перевірка. Після перевірки буде дана кваліфікація цьому інциденту, — повідомила речниця Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко.
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Як згодом повідомили у пресслужбі поліції, слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції знайшла у 21-річного пасажира автобуса стартовий пістолет, з якого імовірно відбувся постріл, та набої до нього. Як пояснив чоловік, постріл з пістолета відбувся випадково.
Зброю вилучили. Обставини та причини події з’ясовують поліцейські.
Нагадаємо, у Кременчуці озброєні невідомі пограбували заправку. Згодом, підозрюваних затримали.
(фото ілюстративне)
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