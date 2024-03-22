У Кременчуці затримали підозрюваного у пограбуванні АЗС (доповнено)

Сьогодні, 21:42 Переглядів: 1 875

Увечері 22 березня у Кременчуці на вулиці Академіка Маслова, 5 поліція проводить спецоперацію з затримання особливо небезпечного злочинця. Про це повідомляє кореспондентка «Кременчуцького Телеграфа» з місця події.

За інформацією пресслужби Головного управління Національної поліції у Полтавській області, чоловік погрожує застосувати зброю та вибухівку. З прилеглих будинків евакуювали мешканців.

Журналістка «Кременчуцького Телеграфа», що перебувала на місці події, стверджує, що там перекрита вулиця, працюють надзвичайники та поліція.