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У Кременчуці затримали підозрюваного у пограбуванні АЗС (доповнено)

Сьогодні, 21:42 Переглядів: 1 875

 

Чоловік погрожував гранатою, людей із будинку евакуювали

Увечері 22 березня у Кременчуці на вулиці Академіка Маслова, 5 поліція проводить спецоперацію з затримання особливо небезпечного злочинця. Про це повідомляє кореспондентка «Кременчуцького Телеграфа» з місця події.

За інформацією пресслужби Головного управління Національної поліції у Полтавській області, чоловік погрожує застосувати зброю та вибухівку. З прилеглих будинків евакуювали мешканців.

 

Журналістка «Кременчуцького Телеграфа», що перебувала на місці події, стверджує, що там перекрита вулиця, працюють надзвичайники та поліція.

У поліції закликають містян зберігати спокій, сприяти роботі правоохоронців та виконувати законні вимоги поліцейських.

Доповнено:

Пресофіцерка Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко на місці події повідомила журналістці «Кременчуцького Телеграфа», що підозрюваного затримали.

 

Мова йде про одного з двох злочинців, що у середу пограбували заправку у Малій Кохнівці.

За словами Анни Васенко, слідчі дії тривають, загрози для життя громадян немає. Детальну інформацію правоохоронці обіцяють повідомити завтра.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині військовий підірвав гранату на подвір'ї знайомого, щоб його залякати


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Автор: Яна Гудзь Фото: Вероніка Білодід
Теги: Кременчук вулиця Академіка Маслова евакуація
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