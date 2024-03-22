Увечері 22 березня у Кременчуці на вулиці Академіка Маслова, 5 поліція проводить спецоперацію з затримання особливо небезпечного злочинця. Про це повідомляє кореспондентка «Кременчуцького Телеграфа» з місця події.
За інформацією пресслужби Головного управління Національної поліції у Полтавській області, чоловік погрожує застосувати зброю та вибухівку. З прилеглих будинків евакуювали мешканців.
Журналістка «Кременчуцького Телеграфа», що перебувала на місці події, стверджує, що там перекрита вулиця, працюють надзвичайники та поліція.
У поліції закликають містян зберігати спокій, сприяти роботі правоохоронців та виконувати законні вимоги поліцейських.
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Пресофіцерка Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко на місці події повідомила журналістці «Кременчуцького Телеграфа», що підозрюваного затримали.
Мова йде про одного з двох злочинців, що у середу пограбували заправку у Малій Кохнівці.
За словами Анни Васенко, слідчі дії тривають, загрози для життя громадян немає. Детальну інформацію правоохоронці обіцяють повідомити завтра.
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