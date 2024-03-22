Мешканці будинку на вулиці Небесної Сотні, 55 просять облаштувати біля їх дому місце для паркування

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 90

У мерії питання називають не першочерговим. Мер міста Віталій Малецький рекомендує людям для пришвидшення розв'язання їх питання об'єднатися в ОСББ

Сьогодні, 22 березня, на прийом до міського голови прийшли містяни. Серед них мешканці будинку на вулиці Небесної Сотні, 55. Люди розповідають, що серед нагальних проблем, які потребують вирішення, облаштування паркувального майданчика біля їх будинку.

— У дворі не вистачає паркувальних місць. Там церква, в яку приїздять по допомогу ВПО, магазини, садочок — всі приїздять машинами. Там потрібна парковка, — констатують мешканці будинку.

Віталій Малецький зазначив, що питання було б значно простіше вирішити, якби мешканці об'єдналися в ОСББ.

— Якби у вас було ОСББ, ми б цю територію вам надали для санітарного утримання і благоустрою, і ви б цю територію могли привести до ладу. Поставити там зелений парканчик, щоб машинам колеса ніхто не різав. Зробили б підхід, плитку чи ще щось. Як інші ОСББ роблять у своїх дворах, — говорить мер міста.

Втім, мешканці будинку кажуть, що на створення об'єднання співвласників багатоквартирних будинків потрібно значно більше часу. Ситуація ж зі стоянкою нагальна.

— У нас багато людей виїхало з будинку. Інші мешканці, це пенсіонери. Щоб створити ОСББ потрібні всі власники, — бідкаються люди.

Просили громадяни мера Малецького засипати місце паркування щебенем, втім подібну пропозицію міська влада не підтримала.

— У вас під деревами стоїть 15-20 машин. І ви хочете, щоб за міські гроші ми скинулися і зробили там благоустрій. У нас була нарада щодо старту роботи асфальтного заводу. Ви ж бачите у якому стані зараз автомобільні дороги? Їх треба ремонтувати першими, а потім стоянку у ваших дворах. Щойно ми закінчимо з ремонтом по місту, я доручу департаменту ЖКХ опрацювати з проєктантами можливість облаштування парковки. Можливо, ми залучимо поважних людей, чиї приміщення знаходяться поряд. Там є Пантагрюель, приватний садок, церква. Пів року на це нам треба точно , — зазначив Віталій Малецький.

Подібних випадків, коли людям не вистачає паркувальних місць біля будинків десятки, констатував Віталій Малецький.

— У вас є інший шлях, це ОСББ. Закрийте двір. Проблема є, вирішити її потрібно.

Нагадаємо, на прийомі у міського голови чоловік «наспівав» на кімнату у гуртожитку.