Мешканці будинку на вулиці Небесної Сотні, 55 просять облаштувати біля їх дому місце для паркування

У мерії питання називають не першочерговим. Мер міста Віталій Малецький рекомендує людям для пришвидшення розв'язання їх питання об'єднатися в ОСББ
Сьогодні, 22 березня, на прийом до міського голови прийшли містяни. Серед них мешканці будинку на вулиці Небесної Сотні, 55. Люди розповідають, що серед нагальних проблем, які потребують вирішення, облаштування паркувального майданчика біля їх будинку.
Віталій Малецький зазначив, що питання було б значно простіше вирішити, якби мешканці об'єдналися в ОСББ.
Втім, мешканці будинку кажуть, що на створення об'єднання співвласників багатоквартирних будинків потрібно значно більше часу. Ситуація ж зі стоянкою нагальна.
— У нас багато людей виїхало з будинку. Інші мешканці, це пенсіонери. Щоб створити ОСББ потрібні всі власники, — бідкаються люди.
Просили громадяни мера Малецького засипати місце паркування щебенем, втім подібну пропозицію міська влада не підтримала.
Подібних випадків, коли людям не вистачає паркувальних місць біля будинків десятки, констатував Віталій Малецький.
Нагадаємо, на прийомі у міського голови чоловік «наспівав» на кімнату у гуртожитку.
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