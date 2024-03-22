Якою буде погода у Кремечнуці цими вихідними

Кременчужанам прогнозують теплі вихідні
Вихідними, кременчужанам прогнозують мінливу хмарність та теплу погоду.
За даними сайтів прогнозу погоди, у суботу, 23 березня, вдень очікується +11°C. Сонце буде періодично з’являтися з-за хмар. Вітер буде південно-західного напрямку. Опадів не очікується.
Наступного дня, 24 березня, вдень стовпчики термометрів покажуть +14°C. Сонце також буде рідко з’являтися з-за хмар. Вітер буде південного напрямку. А ввечері очікується дрібний дощ.
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