Кременчужани чули вибухи (оновлюється)

Сьогодні, 23:29 Переглядів: 790

Перед тим були повідомлення про рух БпЛА на Полтавщині

22 березня, близько 23.20, кременчужани чули вибухи. Повітряна тривога в області була оголошена о 22.19. В той самий час Повітряні сили України попередили про рух БпЛА на Полтавщину.

Також, о 23.12 Повітряні сили України у телеграм-каналі писали про рух групи БпЛА через Сумщину, Полтавщину, південно-західним курсом у напрямку Кіровоградщини.

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Також вибухи чули о 23.33.

Моніторингові канали пишуть про рух 5-7 безпілотників на Кременчук.

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Знову вибухи о 23.40.

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Кременчужани чули серію вибухів о 23.46.

Моніторингові канали повідомляють про ще 3-5 «шахедів» на Кременчук.

Нагадаємо, що в ніч на 22 березня Росія завдала ракетних ударів по всій території країни, в тому числі й по Полтавщині.