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Фотофакт: яке укриття побудували у Кременчуцькій гімназії №28

Сьогодні, 08:01 Переглядів: 551

 

Місткість сховища дозволяє учням навчатися в одну зміну

У Кременчуцькій гімназії №28 місткість сховища дозволяє учням навчатися в одну зміну, а для початкової школи заняття проходять навіть в укритті під час повітряних тривог. Про це журналістів та депутатів поінформував директор школи Олексій Докучаєв.

Зараз навчальний заклад відвідує 540 учнів, у ньому працює 43 педагоги та 27 технічних працівників. У гімназії є два укриття – на 225 та 420 осіб.

– Працюємо ми в одну зміну щоденно. Є можливість формування групи продовженого дня. Наше маленьке укриття дозволяє початковій школі працювати під час повітряних тривог, продовжувати навчальний процес, – каже Олексій Докучаєв.

Капітальний ремонт першого укриття вартував 1 280 000 гривень, а другого – 1 384 000 гривень. Роботи виконало товариство з обмеженою відповідальністю «Кремелектро».

Потрапити в обидва сховища учні школи можуть, не виходячи на вулицю

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Автор: Катерина Турубара
Теги: гімназія №28 укриття
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