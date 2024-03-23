Фотофакт: яке укриття побудували у Кременчуцькій гімназії №28

У Кременчуцькій гімназії №28 місткість сховища дозволяє учням навчатися в одну зміну, а для початкової школи заняття проходять навіть в укритті під час повітряних тривог. Про це журналістів та депутатів поінформував директор школи Олексій Докучаєв.
Зараз навчальний заклад відвідує 540 учнів, у ньому працює 43 педагоги та 27 технічних працівників. У гімназії є два укриття – на 225 та 420 осіб.
Капітальний ремонт першого укриття вартував 1 280 000 гривень, а другого – 1 384 000 гривень. Роботи виконало товариство з обмеженою відповідальністю «Кремелектро».
Потрапити в обидва сховища учні школи можуть, не виходячи на вулицю
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