Під час нічної атаки знищено 31 з 34 «Шахедів» - над територією Полтавщини збили 9 ворожих БпЛА

У ніч на 23 березня 2024 року противник атакував чотирма зенітними керованими ракетами С-300 (по Донеччині) та 34-ма ударними БпЛА типу «Shahed» (райони пусків Курська обл. - рф, мис Чауда – Крим).
В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони, зенітними ракетними підрозділами та авіацією Повітряних Сил знищено 31 «Шахед» у межах Полтавської, Миколаївської, Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей.
Про це повідомив Командувач Повітряних Сил ЗСУ.
Сьогодні вночі оборонці знищили 9 ворожих БпЛА в межах Полтавської області.
Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.
Нагадаємо, вночі у Кременчуці було чутно роботу ППО протягом двох годин.
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