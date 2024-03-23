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Під час нічної атаки знищено 31 з 34 «Шахедів» - над територією Полтавщини збили 9 ворожих БпЛА

Сьогодні, 08:32 Переглядів: 794

 

Жертв, постраждалих та руйнувань інфраструктури в області немає

У ніч на 23 березня 2024 року противник атакував чотирма зенітними керованими ракетами С-300 (по Донеччині) та 34-ма ударними БпЛА типу «Shahed» (райони пусків Курська обл. - рф, мис Чауда – Крим).

В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони, зенітними ракетними підрозділами та авіацією Повітряних Сил знищено 31 «Шахед» у межах Полтавської, Миколаївської, Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей.

Про це повідомив Командувач Повітряних Сил ЗСУ.

Сьогодні вночі оборонці знищили 9 ворожих БпЛА в межах Полтавської області.

Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

- На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих. Руйнувань інфраструктури теж немає. Дякуємо нашим Силам ППО та мобільним вогневим групам за їхню постійну роботу і захист. Слава Україні! – написав очільник області.

Нагадаємо, вночі у Кременчуці було чутно роботу ППО протягом двох годин.

 

 

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: ілюстративне фото
Теги: війна ППО БПЛА Шахеди
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