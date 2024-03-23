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Жодна з вулиць Кременчука не має дизайн-коду — Малецький

Сьогодні, 09:33 Переглядів: 205

Через це в місті існує візуальний шум

На сьогодні у Кременчуці немає вулиць з дизайн-кодом, в місті не існує єдиних правил щодо дизайну зовнішньої реклами. Про це розповів міський голова Кременчука Віталій Малецький, відповідаючи на питання «Кременчуцького Телеграфа» 22 березня засіданні виконкому.

— На жаль управління архітектури недопрацьовує у цій частині. Немає міської автентики, немає взагалі паспортів пам’яток, будівель, як має виглядати фасад, — повідомив мер.

Через це в місті існує візуальний шум. 

— Зараз часу немає. Я б цим питанням займався, але є питання укриттів і інші, пов’язані з обороноздатністю міста, — заявив міський голова. 

Під час засідання у представників влади виникли питання до дизайну реклами деяких магазинів, що розташовані у будівлі, яка є пам’яткою архітектури, на вулиці Соборній. Неодноразово влада також порушувала питання вигляду рекламних банерів, які висять на будівлі біля Центрального ринку.

Зазначимо, що дизайн-код враховує не лише уніфікацію реклами, а й стосується загалом оформлення міста, будівель, гармонійного і зручного облаштування простору. 

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Автор: Вероніка Білодід
Теги: реклама дизайн дизайн-код
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