Жодна з вулиць Кременчука не має дизайн-коду — Малецький

На сьогодні у Кременчуці немає вулиць з дизайн-кодом, в місті не існує єдиних правил щодо дизайну зовнішньої реклами. Про це розповів міський голова Кременчука Віталій Малецький, відповідаючи на питання «Кременчуцького Телеграфа» 22 березня засіданні виконкому.
Через це в місті існує візуальний шум.
Під час засідання у представників влади виникли питання до дизайну реклами деяких магазинів, що розташовані у будівлі, яка є пам’яткою архітектури, на вулиці Соборній. Неодноразово влада також порушувала питання вигляду рекламних банерів, які висять на будівлі біля Центрального ринку.
Зазначимо, що дизайн-код враховує не лише уніфікацію реклами, а й стосується загалом оформлення міста, будівель, гармонійного і зручного облаштування простору.
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