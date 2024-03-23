У Кременчуцькому ліцеї №30 «Олімп» найближчим часом планують будувати третє укриття

Сьогодні, 10:24 Переглядів: 70

Але проєктно-кошторисну документацію поки не розробляли

У Кременчуцькому ліцеї №30 «Олімп» найближчим часом планують будувати третє укриття. Про це журналістам розповіла директорка школи Ольга Шиян. Проте проєктно-кошторисну документацію поки що не готували.

Два укриття у навчальному закладі були здані в експлуатацію ще 15 вересня 2023 року. Ці сховища вміщують 800 осіб, з яких 600 – для учнів, а 200 – для вихованців дитячих садків №78 та 65.

Вартість облаштування двох укриттів у ліцеї – 2 750 000 гривень. Опалення у ньому немає.

Пані Шиян повідомила, що наразі у навчальному закладі навчається 1 200 учнів.

– Зранку початкова школа приходить, у них повна зміна. Потім йде одна група продовженого дня. Поки що одна, тому що сховище не дозволяє нам зробити більше, – каже вона.

У другої зміни заняття починаються о 12.05 (це учні 6-11 класів). Зранку у них дистанційно проходять ті предмети, які не входять до складу НМТ, усі інші, важливі вчителі проводять виключно в очному форматі (математика, фізика, хімія, українська та іноземна мови, біологія, історія України).

В укритті ліцеїсти перечікують тривогу, уроки призупиняються на цей час