Відсьогодні і по 30 жовтня на Крюківському мосту ремонтуватимуть дорогу

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Ремонт передбачає використання спеціальної технології, яка вимагатиме цілодобового закриття одного з пішохідних тротуарів

Відсьогодні, 25 березня, і по 30 жовтня на Крюківському мосту ремонтуватимуть дорогу. Про це повідомили в виробничому підрозділі «Кременчуцька дистанція колії».

Ремонт передбачає використання спеціальної технології, яка вимагатиме цілодобового закриття одного з пішохідних тротуарів.

Початково планується відновлення частини моста, призначеної для руху пішоходів із боку Крюкова.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, що вже цієї весни планується ремонт дороги на Крюківському мосту. Роботи розпочнуться як тільки запрацює асфальтний завод.