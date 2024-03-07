Дорогу на Крюківському мосту планують ремонтувати цієї весни — Малецький

Дорогу на Крюківському мосту планують ремонтувати цією весною після запуску асфальтного заводу. Ями «лататимуть» великими картами. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький під час засідання виконавчого комітету 6 березня.
Про роботи на об’єкті кременчужан попередять завчасно, додав Віталій Малецький.
Нагадаємо, через повномасштабний наступ РФ турецька компанія «Догуш Іншаат ве Тіджарет Анонім Ширкеті» залишила на місці будівництва нового мосту свою техніку та інше майно під відповідальне зберігання. Представники підрядника залишили територію України. Відновлювати будівництво нового мосту поки що не планують.
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