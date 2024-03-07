Дорогу на Крюківському мосту планують ремонтувати цієї весни — Малецький

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 105

Дорогу на Крюківському мосту планують ремонтувати цією весною після запуску асфальтного заводу. Ями «лататимуть» великими картами. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький під час засідання виконавчого комітету 6 березня.

— Але інтенсивність руху там така, що довго цей ремонт не тримається, — зазначив мер міста.

Про роботи на об’єкті кременчужан попередять завчасно, додав Віталій Малецький.

— Ямковий ремонт холодним асфальтом проводиться постійно із використанням рециклера, — повідомив міський голова.

Нагадаємо, через повномасштабний наступ РФ турецька компанія «Догуш Іншаат ве Тіджарет Анонім Ширкеті» залишила на місці будівництва нового мосту свою техніку та інше майно під відповідальне зберігання. Представники підрядника залишили територію України. Відновлювати будівництво нового мосту поки що не планують.