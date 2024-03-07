Відтепер на деяких обʼєктах Полтавщини світло вимикатимуть за погодженням ОВА

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 129

Відтепер на Полтавщині, на об'єктах, які забезпечують тепло-, газо-, електро- й водопостачання, відключатимуть електроенергію повністю або частково лише за погодженням Полтавської обласної військової адміністрації. Про це повідомив керівник ПОВА Філіп Пронін у своєму телеграм-каналі.

Також до переліку входять: військові частини, правоохоронні органи та критична інфраструктура.

Відповідне рішення прийняли на засіданні Ради оборони області.

Нагадаємо, що з листопада на Полтавщині перестали вуличне освітлення під час повітряних тривог.