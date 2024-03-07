«Не»жіноча професія: інтерв’ю з новою очільницею батальйону патрульної поліції Кременчука Альоною Стрижак

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 292

Нова керівниця патрульної поліції працює у Кременчуці місяць. Для майора Альони Стрижак стати поліцейською — це свідомий вибір, про це жінка розповіла в інтерв’ю «Кременчуцькому Телеграфу». Чи є у поліції сексизм, як це, керувати колективом, де переважають чоловіки, та які виклики мала у Харкові під час повномасштабного вторгнення — читайте у матеріалі

З новою очільницею патрульної поліції у Кременчуці Альоною Стрижак ми зустрічаємося після закінчення робочого дня. Жінка констатує — нове місце вимагає максимальної зосередженості на роботі.

Про вибір професії та кар'єру

Альона Стрижак розповідає, що сам напрямок своєї діяльності обрала задовго до створення патрульної поліції в Україні.

— Мені подобався напрямок правоохоронної діяльності, ще під час завершення навчання у школі я для себе обрала шлях бути у правоохоронній системі. Відповідно, я вступила до вищого навчального закладу, це була Академія митної служби України, де п’ять років була курсантом. Потім почалося несення служби в центральному апараті Держмитслужби. І вже з часом я зрозуміла, що цікавим для мене є трішки інше, — говорить жінка.

За словами пані Стрижак, в Україні саме створювали новий підрозділ — Патрульну поліцію України. Так жінка на загальних засадах пройшла відбір та почала працювати рядовим поліцейським.

— Це був 2015 рік, місто Дніпро. Була інспектором роти, командиром роти, потім заступником командира батальйону, згодом, командиром батальйону. Потім мене перевели у Хмельницьку область, там була заступником начальника управління. Згодом, мене перевели у Харківську область, стала начальником Управління патрульної поліції у Харківській області. Зараз вже місяць несу службу у Кременчуці, — констатує майор поліції.

Про жінку у формі та гендерну рівність

Ми запитали у головної патрульної поліцейської Кременчука, жінка у формі для неї — перевага чи рівність, на що Альона Стрижак стримано відповіла:

— Для мене служба у поліції — це не про жінок і чоловіків. Якщо будь-хто відповідає вимогам, то займає відповідні посади й проходить службу у тому правоохоронному органі, який обрав.

Втім, що беззаперечно, так це переважна більшість чоловічого складу патрульної поліції загалом. Кременчук у цьому не виключенням.

— Якщо ми говоримо конкретно про Кременчук, то у підрозділі 26% — це жінки. Все інше — чоловіки. Враховуючи те, що я даю інтерв’ю як керівник патрульної поліції, я думаю, можна зробити висновок, що сексизму у поліції немає. Ми давно відійшли від стереотипів. Вже не розцінюється при виборі людини на посаду чоловік це чи жінка. Є фахівець, який має відповідати певним вимогам, — констатує Альона Стрижак.

Щоденний однострій, який є невіднятною частиною роботи поліцейського, жодним чином не бентежить жінку. Пані Стрижак запевняє, що за роки у правоохоронних органах звикла до базових речей, пов’язаних зі службою.

— Однострій — це невіддільна частина несення служби, і взагалі, я навіть над цим не задумувалася, бо я вдягаю форму щодня, і це частина моєї служби.

Частиною своїх обов’язків пані Альона називає і ненормований робочий день та відповідальність перед суспільством. Ми запитали у керівниці патрульної поліції Кременчука, чи не було розчарувань у професії за роки служби.

— Розчарувань у професії не було, таких, щоб хотілося піти. Але, інколи розчаровує те, що зворотний зв’язок від суспільства буває необ'єктивним, стосовно проведеної величезної роботи поліцейським. Але ми все розуміємо, адже поліцейський зустрічається з суспільством тоді, коли трапляється якась неприємна ситуація, коли викликають 102. Тут є дві сторони — задоволена та незадоволена. Коли є порушення правил дорожнього руху, коли водій п’яний за кермом — ми зобов’язані реагувати. Через всі ці моменти для когось ми допомогли та врятували, а для того, кого притягаємо до відповідальності чи затримуємо — ми не можемо бути хорошими, — каже Альона Стрижак.

Про принципи у роботі, вимогливість до себе та підлеглих

Щодо пріоритетних напрямків роботи поліції у місті Кременчук, чи зміняться вони з приходом нової керівниці, пані Стрижак зазначає: як і у кожного регіону, у Кременчуці є питання, варті особливої уваги.

— У кожного регіону є свої задачі та моменти, на які варто більше звернути увагу. В плані пріоритетів, скоро громада зможе побачити, які вони у нас зараз. У нас достатньо сил та засобів для виконання поставлених перед нами задач. Але, якщо є бажання, саме зараз у нас є конкурсний відбір на службу у патрульну поліцію Кременчука. Тому, охочі можуть спробувати свої сили та долучитися. Зараз ми виконуємо задачі не тільки у Кременчуці, а також у зведених загонах. Я вдячна поліцейським, які несуть службу на небезпечних напрямках, — говорить Альона Стрижак. На запитання про те, чи є публічною сама у соціальних мережах, та як ставиться до того, коли своє життя «на показ» демонструють підлеглі, керівниця відповідає: На запитання про те, чи є публічною сама у соціальних мережах, та як ставиться до того, коли своє життя «на показ» демонструють підлеглі, керівниця відповідає:

— Україна — демократична країна, тому вести соцмережі — нормально. Я публікую, переважно, інформацію, яка стосується моєї роботи. Більше розглядаю соціальні мережі, як інструмент інформування. Кожен має право їх вести, але ми не маємо права порушувати етику поведінки.

Про себе та роботу у Харкові під час повномасштабного вторгнення

«Намагаюся знаходити час для читання, і це не лише нормативка», — констатує Альона Стрижак.

А ще, у пріоритеті нової очільниці патрульної поліції Кременчука — спорт.

— Поліцейський має бути підтягнутим. Я постійно підтримую свою фізичну форму. Це як заняття в залі, так і на вулиці.

Про те, як стала у свої 35 років майором поліції, пані Стрижак відповідає:

— Я вам відкрию секрет, що я — один із найстарших керівників Патрульної поліції по підрозділах. І у нас є не лише майори, а й інші звання. У мене є підлеглі, які мають вищі звання, тому це співставно, враховуючи моій стаж служби.

Ми поставили Альоні Стрижак питання від читача «Кременчуцького Телеграфа». Мова про те, де пані Стрижак перебувала під час повномасштабного вторгнення, та як діяла під час загрози наступу на місто.

— Початок повномасштабного вторгнення я зустріла, бувши у себе на робочому місці з колективом. І немає жодного дня, який би я пропустила з повномасштабного вторгнення у Харкові. До речі, розумію, чому виникло це питання, тож коментую вперше і востаннє. Я була на місці, з колективом. Думаю, читачів цікавить питання виїзду за вказівкою. Це було 25 лютого увечері, за вказівкою військового командування був здійснений погоджений виїзд, і повернення одразу у підрозділ. Задачі я говорити не буду, бо вони є закритими, — констатує жінка.

Альона Стрижак переконує, до останнього не вірила, що доведеться зіткнутися з подібними викликами. Втім, усі жахи війни, говорить, довелося пережити разом з підрозділом.

— Враховуючи те, що територіально наш підрозділ знаходився у тому місці, де почалися прильоти, ми разом з усіма харків’янами пережили все. Були складнощі. 27 лютого загинув мій патрульний поліцейський. Це було найтяжче, — розповідає Альона Стрижак.

«Кременчуцький ТелеграфЪ» готує ще один матеріал про жінку-керівника. Читайте згодом на нашому сайті.

Усе про те, як у Кременчуці запускали патрульну поліцію, можна прочитати тут.