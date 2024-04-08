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Надзвичайні новини

У Кременчуцькому районі чоловік ледь не зарізав односельця

Сьогодні, 11:59 Переглядів: 258

 

Потерпілого ушпиталили та прооперували

У ніч на 6 квітня в селі Ройове Кременчуцького району під час сварки 47-річним чоловік тяжко поранив ножем 40-річного односельця, повідомляє пресслужба поліції Полтавщини.

Постраждалого госпіталізували у тяжкому стані та прооперували. Про це медики повідомили до Кременчуцького районного управління поліції близько 23.20.

Слідчі та оперативники встановили особу нападника. За словами начальника відділення № 2 поліції Владислава Шаптали, затриманому вже вручили підозру в спричиненні тяжких травм. Наразі розглядається питання про тримання його під вартою.

Поліціянти відкрили досудове розслідування за фактом умисного спричинення тяжких тілесних ушкоджень (ч.1 ст. 121 Кримінального кодексу України), що передбачає до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що нещодавно у Полтаві 19-річна дівчина зарізала родичку.

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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: dosie102.te.ua
Теги: ножове поранення
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