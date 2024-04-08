На Полтавщині розшукують зниклого безвісти Віктора Цапка

Поліція Полтавщини розшукує зниклого безвісти 37-річного Віктора Цапка. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
Чоловік — мешканець села Васильки Миргородського району. За інформацією правоохоронців, у суботу, 6 квітня, він пішов з дому і не повернувся.
Прикмети зниклого: на вигляд близько 35 років, високий зріст, худорлява статура. Має коротке темне волосся. На момент зникнення був одягнений у чорну куртку, світлі джинси, сірі кросівки. Особлива прикмета — чоловік шкутильгає.
Усіх, хто володіє будь-якою інформацією про місце перебування зниклого, правоохоронці просять повідомити до відділення №2 (м. Лохвиця) Миргородського райвідділу поліції за телефонами: 050-628-19-42, 099-657-63-03 або за номером 102.
Нагадаємо, на минулому тижні у Полтаві розшукували зниклого безвісти Сергія Онішка.
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