Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Далі говоримо про Малецького та адмінресурс. Частина третя
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в мовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Полтавщина, Соціальний захист

В Україні оновили Порядок надання декретних відпусток: що змінилося

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 457

 

Внесені зміни підтвердили право на декретну відпустку іншими членами родини, окрім матері

Наприкінці березня Уряд вніс деякі правки до Порядку надання відпусток при народженні дитини. Що змінилося — коментують представники Юридичного департаменту Полтавської облвійськадміністрації.

Цією постановою прирівняли Порядок надання відпустки при народженні дитини, затвердженого у 2021 році, та Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування надання та використання відпусток, а також інших питань» від 22.11.2023.

Внесені зміни підтверджують право на декретну відпустку після народження дитини:

  • батькові дитини, який офіційно не одружений з її матір'ю, проте вони живуть разом, мають спільний побут, права й обов'язки. Це має підтверджуватися письмовою заявою матері дитини та свідоцтвом про народження, де чоловік зазначений як батько дитини;
  • бабі, діду або іншому повнолітньому родичу дитини, які її доглядають. Таке можливо у випадку, коли мати чи батько дитини є одинокими, і надали письмову згоду на догляд за дитиною когось із родичів.
ПО ТЕМІ:

Бізнес запроваджує чоловічі декрети. Досвід компанії Ferrexpo

Середній розмір декретної допомоги збільшився на 15,6%

За народження дитини можуть платити майже вдесятеро більше: у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт


0
Автор: Яна Гудзь Джерело фото: rbc.ua
Теги: декрет відпустка
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 11 від 14 березня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 10 від 7 березня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 9 від 29 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 8 від 22 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 7 від 15 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх