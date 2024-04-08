В Україні оновили Порядок надання декретних відпусток: що змінилося

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 457

Наприкінці березня Уряд вніс деякі правки до Порядку надання відпусток при народженні дитини. Що змінилося — коментують представники Юридичного департаменту Полтавської облвійськадміністрації.

Цією постановою прирівняли Порядок надання відпустки при народженні дитини, затвердженого у 2021 році, та Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування надання та використання відпусток, а також інших питань» від 22.11.2023.

Внесені зміни підтверджують право на декретну відпустку після народження дитини: