В Україні може з’явитися зоополіція

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 169

Петиція про створення у структурі Нацполіції нового підрозділу за місяць набрала понад 25 тисяч голосів

Сьогодні, 8 квітня, петиція про створення у структурі Національної поліції України підрозділу зоополіції набрала понад 25 тисяч голосів. За процедурою, розглянути петицію тепер має Кабінет міністрів України.

« З року в рік ми чуємо про нові випадки жорстокого поводження з тваринами: від утримання власниками собак на короткій прив’язі чи без будки, побиття тварин власниками під час вигулу чи на території власних домоволодінь, знущання з тварин з боку підлітків, неналежного транспортування, в т. ч. сільськогосподарських тварин, збиття тварин автівками й залишення їх напризволяще, вбивства тварин шляхом задушшя чи утоплення до замуровування котів в підвалах та масових отруєнь безпритульних собак догхантерами чи комунальниками», — йдеться у тексті петиції.

Авторкою петиції стала президентка Асоціації зоозахисних організацій України Марина Суркова, пише Суспільне. За словами жінки, раніше, за жорстоке поводження з тваринами був передбачений лише штраф в розмірі 850 грн, згодом покарання посилили. Адміністративна відповідальність передбачає штраф у розмірі до 5 тис. грн. За жорстоке поводження з тваринами, яке призвело до каліцтва чи смерті тварини, передбачається кримінальне покарання, та позбавлення волі від 2 до 8 років.

« Були прийняті зміни до законодавства (Закон № № 1684-IX), якими чітко розмежували склад адміністративного та кримінального правопорушення, і тепер кримінальне покарання передбачене не лише за загибель тварини, а й за завдання їй тілесних ушкоджень», — відомо з тексту петиції.

У тексті петиції йдеться, що часто поліцейські не реагують на випадки жорсткого поводження з тваринами, не знають законодавства, не вміють здійснювати слідчі дії в межах кримінального провадження.

«М и майже не чуємо гучних кейсів та судових вироків винуватцям жорстокого поводження з тваринами», — повідомляється у петиції.

За січень-березень 2023 року в Україні зареєстровано 83 кримінальні правопорушення щодо жорстокого поводження з тваринами. З них у 33 кримінальних правопорушеннях провадження закрито. Дев’ять кримінальних правопорушень направлені до суду, пише Укрінформ, з посиланням на Офіс генпрокурора.

Нагадаємо, у Кременчуці зоозахисники вистежили чоловіка, який взяв тварину з притулку, та забрали у нього собаку.