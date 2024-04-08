В Україні може з’явитися зоополіція

Петиція про створення у структурі Нацполіції нового підрозділу за місяць набрала понад 25 тисяч голосів
Сьогодні, 8 квітня, петиція про створення у структурі Національної поліції України підрозділу зоополіції набрала понад 25 тисяч голосів. За процедурою, розглянути петицію тепер має Кабінет міністрів України.
Авторкою петиції стала президентка Асоціації зоозахисних організацій України Марина Суркова, пише Суспільне. За словами жінки, раніше, за жорстоке поводження з тваринами був передбачений лише штраф в розмірі 850 грн, згодом покарання посилили. Адміністративна відповідальність передбачає штраф у розмірі до 5 тис. грн. За жорстоке поводження з тваринами, яке призвело до каліцтва чи смерті тварини, передбачається кримінальне покарання, та позбавлення волі від 2 до 8 років.
У тексті петиції йдеться, що часто поліцейські не реагують на випадки жорсткого поводження з тваринами, не знають законодавства, не вміють здійснювати слідчі дії в межах кримінального провадження.
За січень-березень 2023 року в Україні зареєстровано 83 кримінальні правопорушення щодо жорстокого поводження з тваринами. З них у 33 кримінальних правопорушеннях провадження закрито. Дев’ять кримінальних правопорушень направлені до суду, пише Укрінформ, з посиланням на Офіс генпрокурора.
Нагадаємо, у Кременчуці зоозахисники вистежили чоловіка, який взяв тварину з притулку, та забрали у нього собаку.
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