Відсьогодні атракціони працюватимуть у ще двох кременчуцьких парках

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Містян запрошують до парку Миру та парку «Кагамлицький»

Сьогодні, 8 квітня, атракціони почнуть працювати у ще двох парках Кременчука. Про це повідомляють у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Атракціони відкриються для відвідувачів у парку Миру та парку «Кагамлицький». Працюватимуть вони щодня з 10.00 до 20.00.

На період повітряної тривоги атракціони призупинятимуть роботу, а усіх відвідувачів працівники закликатимуть пройти в укриття. Адреси найближчих сховищ та вказівники, як їх знайти, розміщені на території парків.

Нагадаємо, на цьому тижні, з 9 до 11 квітня у парку Миру комунальники труїтимуть кліщів. У Придніпровському парку алея атракціонів відкрилася цієї суботи, 6 квітня.