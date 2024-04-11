У Горішніх Плавнях вчора згорів кіоск з шаурмою

10 квітня у Горішніх Плавнях згорів торговий кіоск. Про це редакція «Кременчуцького Телеграфа» дізналась з відео, надісланого читачем.
Як 11 квітня стало відомо з оперативного зведення Кременчуцького райуправління Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), причиною загоряння кіоску на вул. Героїв Дніпра стало коротке замикання.
Горів кіоск з фастфудом. Ніхто не постраждав.
Нагадаємо, що в ніч на 10 квітня у Кременчуці згорів «Катай вейк парк», що знаходився на березі річки Сухий Кагамлик поблизу парку «Кагамлицький».
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