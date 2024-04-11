На Полтавщині відкрили ще один притулок для постраждалих внаслідок домашнього насильства

Сьогодні, 09:31 Переглядів: 105

Знаходиться притулок у Лубенській громаді й розрахований на 12 місць

У Лубенській громаді відкрили притулок для людей, постраждалих внаслідок домашнього насилля та/або насилля за ознакою статі. Про це повідомляють у пресслужбі Полтавської облвійськадміністрації.

Відкрили його коштом субвенції з державного бюджету, виділили 3,6 млн грн на ремонт приміщення площею 133 м².

— На Полтавщині це перший муніципальний притулок. У ньому створені комфортні умови, де жінка з дітьми може скористатися широким спектром соціальних послуг, включаючи консультації психолога, юридичну допомогу та супровід соціального працівника, — зазначив заступник начальника Полтавської ОВА Володимир Василенко.

Перебувати одночасно у притулку можуть до 12 осіб: жінки із дітьми різного віку — від немовляти до школяра.



Допомогу постраждалим від домашнього насилля у притулку надаватимуть психолог та 4 соціальні працівники.

У Полтавській ОВА додають, що нині в області функціонують 6 денних центрів з кризовими кімнатами у Полтавській, Кременчуцькій, Котелевській, Пирятинській, Шишацькій і Білицькій громадах, а також 5 служб первинного соціально-психологічного консультування для постраждалих осіб у Миргородській, Щербанівській, Глобинській, Семенівській та Решетилівській громадах.

Нагадаємо, на минулому тижні Центр життєстійкості у Глобиному відвідала міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович.