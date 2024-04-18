Дві з чотирьох справ медиків «швидкої» у Кременчуці розглядатимуться у відкритому режимі

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17 квітня в Автозаводському районному суді відбулося чергове засідання у справі медиків «швидкої». Розглядали цивільний позов фельдшерки Наталі К. до її керівництва — щодо скасування догани.

Представник відповідача, юрисконсульт Ярослав Гречаний просив надалі перевести судові засідання у закритий режим, по аналогії з іншими трьома цивільними справами фельдшерів. За його словами, закрите судове засідання збереже лікарську таємницю щодо звернення пацієнти за меддопомогою, встановленого їй діагнозу та методів лікування.

Суддя Сергій Нестеренко запитав у відповідача, чи дочка померлої пацієнтки наполягала на тому, щоб судове засідання перейшло у закритий режим. На це пан Гречаний відповів, що вона не зверталася з відповідною письмовою заявою. Суддя Сергій Нестеренко не задовольнив клопотання юрисконсульта — засідання у даній справі й надалі проходитимуть відкрито.

Цікаво звернути увагу, що у трьох судах нашого міста розглядають 4 аналогічні позови фельдшерів Кременчуцької станції екстреної медичної допомоги. У кожній з цих справ представник відповідача Ярослав Гречаний клопотав про те, аби їх перевели у закритий режим. У Кременчуцькому районному суді Анна Река ухвалила, аби засідання було частково закритим (у тій частині, де йдеться про лікарську таємницю), у Крюківському районному суді Наталя Мурашова перевела засідання у цілком закритий режим, а Сергій Нестеренко в Автозаводському районному суді дозволив засідання проводити відкрито.

Під час засідання мова йшла про клопотання зі сторони відповідача — запросити дочку померлої кременчужанки як свідка, бо вона зможе розповісти про деталі надання медичної допомоги фельдшерами «швидкої» та стан матері. З таким проханням дівчина звернулася наприкінці листопада. Суддя Сергій Нестеренко задовольнив клопотання щодо допиту цього свідка.

Позивачка Наталя К. розповіла про те, як надавала допомогу пацієнтці. Аби знизити підвищений тиск, її бригада дала жінці таблетки «Каптоприл» та «Анаприлін». За словами Наталі К., ці препарати діють майже миттєво — протягом 5 хвилин можуть знизити тиск. Після цього кременчужанці внутрішньом’язово ввели «Дибазол» та «Ношпу» — уже ці препарати потрібні, щоб тримати тиск на стабільному рівні, коли він впав.

Наталя К. зауважила, що якби таблетки не допомогли знизити тиск, тоді б у неї були підстави госпіталізувати кременчужанку з некупованим гіпертонічним кризом. Але препарати спрацювали — тиск впав.

Представник відповідача Ярослав Гречаний наголосив на тому, що бригада Наталі К. не передала кардіограму у дистанційно-діагностичний центр та не прикріпила її до картки виїзду. Крім того, пан Гречаний сказав, що бригада пані Наталі не врахувала ймовірність ускладненого гіпертонічного кризу і не госпіталізувала хвору. На це пані Наталя відповіла, що немає нормативного документа, який зобов’язує кожну кардіограму передавати лікарю у Полтаву. Крім того, Наталя К. зазначила, що після смерті пацієнтки вона консультувалася щодо її кардіограми з кількома лікарями-кардіологами. І усі вони підтвердили, що гострого стану у неї не було.

А 7 липня фельдшерці подзвонили з відділу кадрів та повідомили, що вона отримала догану і має написати пояснювальну записку.

На цей раз у суді не встигли опитати свідків ні зі сторони позивача, ні зі сторони відповідача. Розгляд справи продовжиться у червні.

Нагадаємо, що кременчуцьку станцію екстреної медичної допомоги більше не очолюватиме Ігор Дубницький — його посаду директора скоротили.