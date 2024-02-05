В Автозаводському суді справа медиків «швидкої» розглядатиметься відкрито: суддя не задовольнив клопотання відповідача

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5 лютого в Автозаводському районному суді відбулося засідання щодо розгляду цивільного позову фельдшера Кременчуцької станції екстреної медичної допомоги Валерія Роя до Полтавського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф через оголошену догану. Справу почали розглядати по суті.

Представник відповідач Ярослав Гречаний пішов тим же шляхом, що й у Кременчуцькому районному суді – подав клопотання:

аби викликали як свідка дочку померлої пацієнтки, після надання допомоги якій четверо медиків отримали догани;

аби судове засідання проходило у закритому порядку у тій частині, де йтиметься про персональні дані та лікарську таємницю;

також він просив долучити до матеріалів справи довідкову інформацію про відкрите кримінальне провадження (дочка померлої звернулася до правоохоронців, бо вважає, що працівники «швидкої» надали допомогу її матері неналежним чином).

Адвокат позивача Валерій Гонтар зауважив, що пропущений строк подання клопотання щодо свідка, тож відповідач має навести вагомі підстави, чому він не зробив це до перших засідань. А інформація про відкрите кримінальне провадження взагалі не має жодного стосунку до цивільного позову і буде лише захаращувати справу. Законну силу має тільки вирок суду, а у цьому кримінальному провадженні його немає.

Заслухавши обидві сторони, суддя Сергій Нестеренко дозволив запросити як свідка дочку померлої та долучити до матеріалів інформацію про кримінальне провадження. Проте заперечив проти того, аби засідання стало закритим. Бо, відповідно до чинного законодавства України, розгляд справ здійснюється у відкритому режимі. За словами судді, представник відповідача не обґрунтував належним чином своє клопотання, не подав його у письмовій формі. І взагалі, клопотання щодо закритого режиму нічим не вмотивоване.

Далі суддя Сергій Нестеренко досить довго і детально опитував позивача – фельдшера Валерія Роя. Головною тезою пана Роя було те, що йому винесли догану без розслідування, і він із цим не погоджується.

Валерій Рій розповів, що був у другій бригаді, яка влітку 2023 року виїжджала до 43-річної кременчужанки. Пацієнтка скаржилася на непостійний біль у грудях, який виник ще зранку 4 липня і періодично з'являвся протягом дня. Першу карету швидкої медичної допомоги жінка викликала близько 22.00, а другу – близько 1.00 5 липня. Бригада Валерія Роя зробила жінці кардіограму і відправила результати у дистанційно-діагностичний центр Полтави. Там лікар-кардіолог Карпенко підтвердила, що гострого стану немає. Медики припустили, що у пацієнтки міжреберна невралгія, оскільки вона розповіла, що на роботі сиділа під кондиціонером. Перша ж бригада ставила діагноз «гіпертонічний криз», і тоді фельдшери «збили» тиск.

Вже 6 липня Валерію Рою подзвонив начальник медичної частини Кременчуцької станції екстреної медичної допомоги і повідомив, що пацієнтка померла, тож треба приїхати і написати пояснювальну, що фельдшер і зробив. Уже у п'ятницю, 7 липня, Валерій Рій дізнався, що отримав догану, а медична комісія проводитиме розслідування щодо ситуації аж на наступному тижні, у понеділок чи вівторок. У наказі йшлося, що догану винесли «за недоліки у наданні медичної допомоги». У документі зазначався ймовірний діагноз – гострий коронарний синдром, але пізніше стало відомо, що кінцевий діагноз, який став причиною смерті жінки, – інший. А оскільки лікарка дистанційно-діагностичного центру, що у Полтаві, не побачила гострого стану у кардіограмі пацієнтки (є відповідні записи), підстав до її госпіталізації не було. А отже пан Рій своїми діями не порушив протоколи надання медичної допомоги.

На запитання судді Валерій Рій розповів, що працює на станції екстреної допомоги з 1991 року, жодного разу доган не отримував і конфліктів з керівництвом не мав. Також він повідомив, що на допит по кримінальному провадженню, про яке йшлося вище, його наразі не викликали.

Адвокат позивача Валерій Гонтар додав, що, на його думку, ці догани чотирьом медикам з двох бригад – це наслідок того, що працівники «швидкої» борються за підвищення зарплат, це спосіб «їх застрахати, щоб активно не відстоювали свої права». Пан Гонтар також підкреслив, що у наказі про догану не посилаються на жодні норми, які порушив Валерій Рій. Крім того, наказ не відповідає чинному законодавству, адже службове розслідування даної ситуації не було прозорим – фельдшерів не повідомили про нього, тож вони не могли захиститися і висловити свою позицію.

На засідання прибули свідки з обох сторін, але допитати їх не встигли. Адвокат позивача Валерій Гонтар мав їхати на інше судове засідання. Тож суд взяв перерву у розгляді цієї справи. Можливо, на наступному засіданні «Кременчуцькому Телеграфу» вдасться заслухати свідчення лікарів з Полтави, які були у складі медичної комісії, що розглядала ситуацію зі смертю пацієнтки, та дочку померлої.