У Кременчуці показали виставу «В Амстердамі можна все»

У неділю, 4 лютого, в кременчуцькому міському палаці культури Сучасний театр показав виставу від режисера Дмитра Рачковського під назвою «В Амстердамі можна все». І хоч її анонсували, як комедію для дорослих, це історія про сімейні цінності, про взаємовідносини батьків й дітей. Але без іскрометного гумору також не обійшлося
«В Амстердамі можна все» - це захоплююча театральна історія, ідейним автором та режисером-постановником якої є майстер своєї справи Дмитро Рачковський. Спектакль для дорослих із неповторною сюжетною лінією та пікантними гумористичними нотками.
В основі сюжету лежить випадок, під час якого кримінальний авторитет, бувши на підпитку, потрапляє до міста, де «все дозволено» – Амстердаму. В той час там як раз проходить гей-парад, в якому активну участь бере син авторитета...
Чоловік знайомиться з друзями сина, один з яких – переодягнений у жіночу сукню, виявляється геєм. Батько підозрює сина в нетрадиційних відносинах, й протягом всього першого акту намагається дізнатися у його друга, на ім'я Долорес, «всю правду про сина».
Але, як виявилося той має дівчину, яка ще й вагітна.
Вистава йде дві з половиною години з антрактом, але глядачі не помітили часу.
Ідеальний акторський склад – справжня запорука успіху! Виконавці своїх ролей чудово втілилися в імпульсивних та яскравих головних персонажів, передаючи всі тонкощі їхніх характерів.
Роль авторитета грає талановитий актор театру Руслан Данильченко. У спілкуванні з журналістами він зазначив, що ця вистава не про нетрадиційну орієнтацію, а про цивілізаційні і сімейні цінності. Про людей з Європи, і людей з України.
В нашому місті актор бував неодноразово, й каже, що тут завжди тепло зустрічають.
Взагалі робота акторів – це одна з можливостей допомогти військовим. Солдати часто приходять на вистави. Звичайно, не за гроші, їх запрошують провести час с цікавістю.
Роль переодягненого в жіночу сукню чоловіка, тієї самої Долорес, виконував актор Олексій Коюда. В спілкуванні з журналістами «Кременчуцького Телеграфа» він розповів, що виставу створили ще у 2020 році, коли почався «коронавірусний» карантин. Тоді актори планували гастролювати з виступами по всій Україні, але через карантин нікуди не поїхали.
Олексій з Луганська й з самого початку мріяв зіграти головну роль цієї вистави саме на луганській сцені.
Олексій підкреслив, що цю виставу за місяць до повномасштабного вторгнення ставили у маріупольському театрі, який був знищений росіянами. «Маріуполь дуже запам’ятався. Це був повний зал. І ніхто не знав, що це буде наш останній раз», - сказав Олексій. Він також розповів про персонажа, якого грає.
Олексій каже, що грати гея для актора цікаво, тому що багато акторів мріють грати ролі й бути у тілі іншої статі. Він підкреслює, що глядачі сприймають його роль без негативу.
Актор каже, що на вистави часто приходять військові, яким також до вподоби ця історія.
В цілому ж, Олексій вважає, що гумор лікує людей.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.