У Кременчуці показали виставу «В Амстердамі можна все»

Вчора, 20:00 Переглядів: 205

У неділю, 4 лютого, в кременчуцькому міському палаці культури Сучасний театр показав виставу від режисера Дмитра Рачковського під назвою «В Амстердамі можна все». І хоч її анонсували, як комедію для дорослих, це історія про сімейні цінності, про взаємовідносини батьків й дітей. Але без іскрометного гумору також не обійшлося

«В Амстердамі можна все» - це захоплююча театральна історія, ідейним автором та режисером-постановником якої є майстер своєї справи Дмитро Рачковський. Спектакль для дорослих із неповторною сюжетною лінією та пікантними гумористичними нотками.

В основі сюжету лежить випадок, під час якого кримінальний авторитет, бувши на підпитку, потрапляє до міста, де «все дозволено» – Амстердаму. В той час там як раз проходить гей-парад, в якому активну участь бере син авторитета...

Чоловік знайомиться з друзями сина, один з яких – переодягнений у жіночу сукню, виявляється геєм. Батько підозрює сина в нетрадиційних відносинах, й протягом всього першого акту намагається дізнатися у його друга, на ім'я Долорес, «всю правду про сина».

Але, як виявилося той має дівчину, яка ще й вагітна.

Вистава йде дві з половиною години з антрактом, але глядачі не помітили часу.

Ідеальний акторський склад – справжня запорука успіху! Виконавці своїх ролей чудово втілилися в імпульсивних та яскравих головних персонажів, передаючи всі тонкощі їхніх характерів.

Роль авторитета грає талановитий актор театру Руслан Данильченко. У спілкуванні з журналістами він зазначив, що ця вистава не про нетрадиційну орієнтацію, а про цивілізаційні і сімейні цінності. Про людей з Європи, і людей з України.

- Тут не тільки цивілізаційний стик, а стик поколінь. До Європи приїжджає колишній бандит, з 90-х, який не сприймає взагалі те, що відбувається в Європі. Він на власні очі бачить гей-парад, переодягнених в сукні чоловіків та інше, й це викликає спротив. А потім він спілкуючись з другом сина - геєм, розуміє, що вони всі люди. І все життя складається з таких або інакших людей.

В нашому місті актор бував неодноразово, й каже, що тут завжди тепло зустрічають.

- Коли люди приходять, завжди чудово, коли з цікавістю дивляться, коли віддячують нам аплодисментами.

Взагалі робота акторів – це одна з можливостей допомогти військовим. Солдати часто приходять на вистави. Звичайно, не за гроші, їх запрошують провести час с цікавістю.

- Я, крім того, що працюю у театрі, ще і є директором і засновником благодійного фонду «Комбат». І звичайно ми з цього фонду переводимо на рахунки наших солдатів, окремо 116 бригади полтавської. Буквально днями відправили гроші на Starlink. Як кажуть, усім світом скинулися. Вся країна взаємодіє з нашими солдатами. Я вважаю, це повинен кожен робити. Хоча б частинкою. Це допоможе армії, хлопцям допоможе, - казав Руслан Данильченко.

Роль переодягненого в жіночу сукню чоловіка, тієї самої Долорес, виконував актор Олексій Коюда. В спілкуванні з журналістами «Кременчуцького Телеграфа» він розповів, що виставу створили ще у 2020 році, коли почався «коронавірусний» карантин. Тоді актори планували гастролювати з виступами по всій Україні, але через карантин нікуди не поїхали.

Олексій з Луганська й з самого початку мріяв зіграти головну роль цієї вистави саме на луганській сцені.

- В нашому театрі не так багато вистав, які йдуть довго. П’ять років – це великий термін. Напевно, тема вистави актуальна, тому глядачі приходять й цікавляться нею.

Олексій підкреслив, що цю виставу за місяць до повномасштабного вторгнення ставили у маріупольському театрі, який був знищений росіянами. «Маріуполь дуже запам’ятався. Це був повний зал. І ніхто не знав, що це буде наш останній раз», - сказав Олексій. Він також розповів про персонажа, якого грає.

- Мій персонаж така багатогранна натура. Може здатися, що це такий фрік, який перевдягається у жінку, але насправді, якщо додивитись виставу до кінця і не піти з першої дії, то там переломний момент. Ми взагалі задаємо цю виставу як комедію, але це більше комедія з драмою. І саме драма починається у другій дії.

Олексій каже, що грати гея для актора цікаво, тому що багато акторів мріють грати ролі й бути у тілі іншої статі. Він підкреслює, що глядачі сприймають його роль без негативу.

- Спочатку їм весело, поки не розуміють, що вони потрапили не зовсім на комедію. Іноді навіть я відчуваю і чую, як починаються сльози. Тобто, напевно, це якось чіпляє глядача.

Актор каже, що на вистави часто приходять військові, яким також до вподоби ця історія.

В цілому ж, Олексій вважає, що гумор лікує людей.

- Можуть писати різне в Інтернеті, що зараз не час для комедії, не час веселитись, але все ж таки до нас ходять повні зали. Як каже мій персонаж, ми створені, все ж таки для любові, і напевно все ж таки любов переможе зло.