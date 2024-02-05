Адвокатка з Полтави за хабар допомогла оформити фіктивну інвалідність – прокуратура

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У червні 2023 року адвокате одержала від клієнта 5 тис. 700 доларів США, а у жовтні віддала замовникам документи

Правоохоронці Полтавщини спрямували до суду обвинувальний акт відносно адвокатки, яка за хабар допомогла оформити фіктивну інвалідність. Про це повідомили у Полтавській обласній прокуратурі.

За даними слідства, обвинувачена допомогла дружині свого клієнта в оформленні фіктивних документів щодо встановлення групи інвалідності без проходження медико-соціальної експертизи.

У червні 2023 року адвокате одержала від клієнта 5 тис. 700 доларів США.

У жовтні дружина клієнта отримала документи. Їх наявність надавала право чоловікові супроводжувати жінку з інвалідністю під час перетину державного кордону України в умовах воєнного стану.

Адвокатці інкримінують одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, організацію підроблення офіційних документів, вчинену за попередньою змовою групою осіб, переправлення осіб через державний кордон України усуненням перешкод, вчинене з корисливих мотивів (ч. 2 ст. 369-2, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 332 КК України).

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