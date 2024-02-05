Двоє кременчужанок з «Польоту» здобули міжнародні перемоги з інформатики (уточнено)

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Учениці наукового ліцею «Політ» при Кременчуцькій гуманітарно-технологічній академії здобули міжнародні перемоги з інформатики. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

На Міжнародному дівочому кубку з програмування (Індія) «ICPC AlgoQueen 2024 – The Girl’s Programming Cup 2024» кременчужанки вибороли призові місця:

учениця 11 класу, Софія Литвиненко - срібна медаль;

учениця 10 класу, Вікторія Лаврова - бронзова медаль.

– Вітаємо дівчат та їхнього наставника, викладача інформатики, народного вчителя України Валентина Мельника з високими досягненнями та бажаємо нових перемог, – йдеться у повідомленні.



Як повідомили на сторінці ліцею «Політ» у Фейсбуці, дівчат готував до конкурсу викладач інформатики, народний вчитель України Валентин Іванович Мельник.

Нагадаємо, що педагогиня з Кременчука стала переможницею обласного етапу конкурсу «Учитель року – 2024».