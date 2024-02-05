Учениці наукового ліцею «Політ» при Кременчуцькій гуманітарно-технологічній академії здобули міжнародні перемоги з інформатики. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.
На Міжнародному дівочому кубку з програмування (Індія) «ICPC AlgoQueen 2024 – The Girl’s Programming Cup 2024» кременчужанки вибороли призові місця:
– Вітаємо дівчат та їхнього наставника, викладача інформатики, народного вчителя України Валентина Мельника з високими досягненнями та бажаємо нових перемог, – йдеться у повідомленні.
Як повідомили на сторінці ліцею «Політ» у Фейсбуці, дівчат готував до конкурсу викладач інформатики, народний вчитель України Валентин Іванович Мельник.
Нагадаємо, що педагогиня з Кременчука стала переможницею обласного етапу конкурсу «Учитель року – 2024».
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