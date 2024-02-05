На Полтавщині після пожежі у будинку знайшли мертвого 50-річного чоловіка

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Тіло чоловіка направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті

Вчора, 4 лютого, близько 18.40, у селі Березняки Хорольської територіальної громади сталася пожежа у приватному будинку. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Під час огляду будівлі, слідчі виявили мертвого 50-річного власника домогосподарства. Наразі тіло чоловіка направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

Поліція розпочала кримінальне провадження за кваліфікуючими ознаками частини 2 статті 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, якщо воно спричинило виникнення пожежі або аварії, якою заподіяно загибель людей) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що в січні на Полтавщині після ліквідації пожежі у приватному будинку знайшли тіла двох пенсіонерів.