На Полтавщині у парку чоловік пограбував перехожого – поліція

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Вчора, 4 лютого, близько 1.00, у Лубнах Полтавської області, у Центральному парку культури та відпочинку пограбували чоловіка. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Правоохоронці встановили причетного о грабежу чоловіка. Ним виявився 24-річний місцевий мешканець Лубен, який раніше потрапляв у поле зору правоохоронців.

Попередньо слідчі з’ясували, що між чоловіком та потерпілим у парку стався конфлікт, у ході якого правопорушник забрав у потерпілого його майно та втік.

Поліціянти затримали грабіжника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі чоловікові повідомили про підозру та вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Поліція розпочала досудове розслідування за частиною 4 статті 186 (Грабіж, вчинений повторно, в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Чоловікові загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що нещодавно в одному із Полтавських торгових центрів грабіжник напав на фармацевта та пограбував аптеку. Розбійником виявився 44-річний житель Дніпра, який тимчасово проживав у Полтаві. Йому загрожує до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.