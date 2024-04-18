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Надзвичайні новини

Учора в Кременчуці невідомий намагався вкрасти з пошти посилку вартістю понад 100 тис. грн

Сьогодні, 15:39 Переглядів: 0

 

Чоловікові загрожує до 10 років ув'язнення

Учора, 17 квітня, близько 18.30 на одному з поштових відділень Крюківського району у Кременчуці невідомий намагався вкрасти посилку вартістю понад 100 тисяч гривень. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

Як повідомляють правоохоронці, чоловік під час отримання оглядав посилку, а потім втік з нею з відділення. У посилці була золота прикраса вартістю понад 100 тис. грн.

 

Згодом правоохоронці крадія затримали.

За словами заступника начальника Кременчуцького районного управління поліції Олександра Скриля, ним виявився 33-річний мешканець Горішніх Плавнів. Чоловік і раніше мав проблеми із законом. Крадій прикрасу замовив сам, але при отриманні вирішив за неї не платити.

— Оперативники та слідчі встановили та затримали фігуранта в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання судом запобіжного заходу, — додає Олександр Скриль.

Слідчі порушили кримінальне провадження за ч. 4 статті 186 (Грабіж, вчинений у великих розмірах в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує від семи до десяти років ув'язнення.

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці двоє озброєних невідомих пограбували заправку.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини
Теги: Кременчук пошта посилки крадіжка поліція
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