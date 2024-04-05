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Кременчук, Споживач

Здорожчали капуста та макарони, здешевшали молоко та картопля: як змінилися ціни на Кременчуччині

Сьогодні, 10:00 Переглядів: 152

Бензин та дизельне паливо також додали у вартості

Кременчуцьке районне управління Держпродспоживслужби провело моніторинг цін на соціально важливі товари у торговельних закладах району. За минулий тиждень у ціні виросло дизельне паливо та бензин, а от на картоплю, сіль, молоко ціна зменшилася. Дані моніторингу «Кременчуцькому Телеграфу» передала Кременчуцька районна військова адміністрація.

Згідно з моніторингом цін від Держпродспоживслужби станом на 4 квітня виросли у ціні:

  • батон — на 0,10 грн;
  • капуста білокачанна — на 0,10 грн за кг;
  • бензин марки А-92, А-95 — на 0,50 грн за літр;
  • дизельне пальне — на 0,50 грн за літр;
  • газ скраплений для автомобілів — на 0,25 грн за 1 літр.

Подешевшали:

  • гречана крупа — на 0,10 грн за кг;
  • молоко — на 1,55 грн за літр;
  • сіль вагова — на 0,65 грн за кг.

 

Нагадаємо, що у разі виявлення випадків завищення цін на соціально значущі товари можна звертатися до Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби.

Номер телефону Відділу захисту споживачів — 050 726 8962. Звернутися можна у робочий час та повідомляти про порушення справ споживачів.

На завищені ціни на соціально значущі товари можна також поскаржитись до Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області за телефоном цілодобової «гарячої лінії» — 0933620536.

У робочі дні з 9.00 до 16.00 можна звертатися за номером (0532) 606647.

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Автор: Роксолана Жукова Джерело фото: Хм-інсайд
Теги: ціни вартість споживач паливо продукти
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