Здорожчали капуста та макарони, здешевшали молоко та картопля: як змінилися ціни на Кременчуччині

Кременчуцьке районне управління Держпродспоживслужби провело моніторинг цін на соціально важливі товари у торговельних закладах району. За минулий тиждень у ціні виросло дизельне паливо та бензин, а от на картоплю, сіль, молоко ціна зменшилася. Дані моніторингу «Кременчуцькому Телеграфу» передала Кременчуцька районна військова адміністрація.
Згідно з моніторингом цін від Держпродспоживслужби станом на 4 квітня виросли у ціні:
Подешевшали:
Нагадаємо, що у разі виявлення випадків завищення цін на соціально значущі товари можна звертатися до Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби.
Номер телефону Відділу захисту споживачів — 050 726 8962. Звернутися можна у робочий час та повідомляти про порушення справ споживачів.
На завищені ціни на соціально значущі товари можна також поскаржитись до Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області за телефоном цілодобової «гарячої лінії» — 0933620536.
У робочі дні з 9.00 до 16.00 можна звертатися за номером (0532) 606647.
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