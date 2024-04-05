У Горішніх Плавнях горіла автівка

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Вогонь значно пошкодив авто, але не знищив повністю

4 квітня о 22.46 на вул. Молодіжній у Горішніх Плавнях загорілась автівка. Про це стало відомо з оперативного зведення Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Полтавській області.

Вогонь знищив моторний відсік, 1 кв. м лакофарбового покриття, лобове скло; пошкодив капот і панель приладів.

Однак надзвичайникам вдалося врятувати автівку від цілковитого знищення.

Нагадаємо, 3 березня, вночі у селі Весела Долина чоловік підпалив ВАЗа та «Москвича» на території подвірʼя 28-річної місцевої мешканки.





*Фото ілюстративне