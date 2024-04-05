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Надзвичайні новини

На Полтавщині чоловік підірвав сам себе

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 329

 

На місці знайшли фрагменти вибухового пристрою

4 квітня близько 14.10 в селі Плехів Оржицької громади чоловік підірвав себе невідомим предметом, повідомляє пресслужба поліції Полтавщини. Правоохоронців про подію сповістив односельчанин загиблого.

Слідчі, криміналісти та вибухотехніки у ході огляду місця події поблизу річки Сула в селі Плехів знайшли ушкоджене вибухом тіло 51-річного чоловіка, а також фрагменти вибухового пристрою.

Поліція розпочала розслідування за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що у березні біля села Витівка Полтавської громади 15-річний хлопець отримав травму внаслідок вибуху саморобного пристрою.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: вибух вибуховий пристрій смерть
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