«Укрзалізниця» планує до кінця року запустити «сімейні вагони»

«Укрзалізниця» спільно з UNICEF планує до кінця року реалізувати проєкт «сімейних вагонів» на внутрішніх пасажирських перевезеннях, повідомив голова правління УЗ Євген Лященко на брифінгу в четвер.
«Сімейні вагони», за його словами, будуть мінімум на трьох внутрішніх маршрутах — це шість вагонів.
Глава УЗ також уточнив, що концепцію проєкту розробила «Укрзалізниця» з UNICEF, який профінансує переобладнання вагонів.
Поки незрозуміло, що Лященко мав на увазі під «сімейними вагонами», але, скоріше за все, йдеться про комфортні поїздки для пасажирів з дітьми.
У Швейцарії, наприклад, усі двоповерхові поїзди, які їздять на далекі відстані, мають обладнані дитячі вагони з іграми та розвагами для малюків. Про це розповідають на сайті Швейцарської залізниці. Ось як виглядають такі дитячі зони:
У деяких потягах Чехії запроваджені сімейні вагони для пасажирів з дітьми. Вартість квитка у такий вагон – плюс 9 євро до ціни стандартного білета.
Торік УЗ запустила послугу «жіночого купе». За повідомленням пресслужби компанії, пасажирки жіночих купе демонструють найбільший рівень задоволеності сервісом Укрзалізниці: NPS 83%. Найвищою є й середня населеність жіночих купе — понад 80% станом на кінець 2023 року.
Нагадаємо, що нещодавно керівник із комунікацій УЗ Олександр Шевченко виклав на своїй сторінці у Фейсбуці пост про те, як на Крюківському вагонобудівному «кипить робота над 66 новими вагонами» для «Укрзалізниці».
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