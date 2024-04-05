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«Укрзалізниця» планує до кінця року запустити «сімейні вагони»

Сьогодні, 11:05 Переглядів: 116

 

«Кременчуцький Телеграф» дослідив, який вигляд мають такі вагони в інших країнах

«Укрзалізниця» спільно з UNICEF планує до кінця року реалізувати проєкт «сімейних вагонів» на внутрішніх пасажирських перевезеннях, повідомив голова правління УЗ Євген Лященко на брифінгу в четвер.

«Сімейні вагони», за його словами, будуть мінімум на трьох внутрішніх маршрутах — це шість вагонів.

Глава УЗ також уточнив, що концепцію проєкту розробила «Укрзалізниця» з UNICEF, який профінансує переобладнання вагонів.

Що може матися на увазі

Поки незрозуміло, що Лященко мав на увазі під «сімейними вагонами», але, скоріше за все, йдеться про комфортні поїздки для пасажирів з дітьми.

У Швейцарії, наприклад, усі двоповерхові поїзди, які їздять на далекі відстані, мають обладнані дитячі вагони з іграми та розвагами для малюків. Про це розповідають на сайті Швейцарської залізниці. Ось як виглядають такі дитячі зони: 

 

У деяких потягах Чехії запроваджені сімейні вагони для пасажирів з дітьми. Вартість квитка у такий вагон – плюс 9 євро до ціни стандартного білета.

Торік УЗ запустила послугу «жіночого купе». За повідомленням пресслужби компанії, пасажирки жіночих купе демонструють найбільший рівень задоволеності сервісом Укрзалізниці: NPS 83%. Найвищою є й середня населеність жіночих купе — понад 80% станом на кінець 2023 року.

Нагадаємо, що нещодавно керівник із комунікацій УЗ Олександр Шевченко виклав на своїй сторінці у Фейсбуці пост про те, як на Крюківському вагонобудівному «кипить робота над 66 новими вагонами» для «Укрзалізниці».

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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: Schweizerische Bundesbahnen, SBB
Теги: Укрзалізниця вагони

Чи користувалися б Ви «сімейними вагонами»?

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