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Кожен військовозобов’язаний матиме електронний кабінет — Міноборони

Сьогодні, 11:45 Переглядів: 2

 

За словами заступниці міністра оборони Катерини Черногоренко, в кабінеті міститимуться лише дані, прописані у законі

Е-кабінет з’явиться створять для усіх військовозобов’язаних українців. Про це в етері телемарафону «Єдині новини», заявила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко. За словами заступниці, подібне нововведення дасть можливість надати інформацію про себе, чи побачити дані, які містяться у реєстрі, не звертаючись до військкоматів особисто.

— В електронному реєстрі військовозобов’язаних містяться тільки ті дані громадян, які прописані в законі й можуть сприяти зменшенню кількості помилок під час військового обліку, — розповіда Катерина Черногоренко.

За словами посадовиці, які дані подавати до електронного кабінету кожен зможе визначити особисто.

— Фактично це буде заздалегідь готова опція для такої роботи, але користуватися таким електронним кабінетом чи ні, буде справою кожного громадянина/громадянки, — констатувала Черногоренко.

Нагадаємо, 2 квітня Президент України Володимир Зеленський підписав закон про електронний кабінет військовозобов’язаного.
Також раніше, начальник Полтавського обласного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки полковник Олексій Трофіменко провів брифінг для журналістів, на якому відповів на питання, що цікавлять кременчужан.
Нагадаємо, за оновленим законопроєктом про посилення мобілізації (№ 10449), який Кабмін вніс до Верховної Ради 30 січня для ухилянтів пропонуються впровадження нових обмежень та покарань через рішення суду — блокування виїзду за кордон, позбавлення водійських прав та права вести діяльність як ФОП, скасування усіх державних допомог та субсидій та заборона брати кредити упродовж 10 років.

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Автор: Роксолана Жукова Джерело фото: Контент Медіа
Теги: військовий облік військовий квиток війна мобілізація
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