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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині 15-річний хлопець отримав травму внаслідок вибуху саморобного пристрою

Сьогодні, 12:58 Переглядів: 135

 

Поліція встановлює обставини травмування дитини

До відділу №2 Полтавського райуправління поліції 23 березня близько 17.20 надійшло повідомлення від медиків про отримання вибухової травми 15-річним хлопцем біля села Витівка Полтавської громади. Поліція з’ясовує причини та обставини події.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини з посиланням на інформацію Полтавського райуправління поліції

Слідчо-оперативна група поліції, яка одразу прибула на місце події, попередньо встановила, що 15-річний хлопець самостійно змайстрував вибуховий пристрій, після чого хотів його перевірити у полі біля села. На жаль, пристрій вибухнув у руках дитини, внаслідок чого він отримав травму ноги. На момент події хлопець перебував не сам, а із 14-річним братом, який повідомив сім’ю та викликав допомогу. Медики доставили дитину до лікарняного закладу, де наразі йому надається допомога.

Причини та обставини події зʼясовують поліцейські ювенальної превенції.

Нагадаємо, сьогодні вночі в Кременчуцькому районі неповнолітній мотоцикліст загинув, зіткнувшись з електроопорою.

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: поліція Полтавщини
Теги: поліція Полтавщини вибух травма хлопець
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