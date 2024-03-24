Зірки радять Дівам подбати про своє здоров'я, а Овнам необхідно набратися терпіння: гороскоп на 25-31 березня

Сьогодні, 13:29 Переглядів: 65

Овен (21.03-20.04)

Прекрасний час для починань. Але потрiбно запастися терпiнням — результати проявляться не ранiше нiж через кiлька мiсяцiв. Тому, орiєнтуйтеся на серйознi проекти, на якийсь час вiдклавши «дрiб'язок». Приступайте до реалiзацiї своїх iдей у понедiлок. Результати домовленостей бажано закрiпити документально. У особистому життi змiни не менш знаковi. Вiдносини заглиблюються, це час створення мiцних, тривалих союзiв. Весь тиждень ви можете дiяти рiшуче, i лише в недiлю вибирайте для вiдпочинку безпечнi мiсця i види спорту. Сприятливi днi: 26; несприятливi: 30.

Тілець (21.04-21.05)

Зараз ви можете ухвалити важливе для себе рiшення, що стосується сiм'ї, партнерських вiдносин або реконструкцiй в будинку. Краще, якщо зупинитеся на однiй темi, i тиждень присвятiть її оформленню в новий напрямок прикладення своїх сил. У вас може вийти щось значне. В середу можлива зустрiч з людиною, з якою в недалекому майбутньому вас зв'яжуть спiльнi iнтереси або почуття. Але тiльки до кiнця тижня ви вiдчуєте, що готовi перейти до активного просування своїх нових планiв. А поки вiдпочивайте i робiть висновки з того, що вiдбувається. Сприятливi днi: 27, 31; несприятливi: 29.

Близнюки (22.05-21.06)

На початку тижня ви можете провернути вигiдну операцiю або добре вкласти кошти. Можна робити великi придбання. Помiтно розшириться коло спiлкування, захочеться бiльше часу проводити не вдома. Це приведе або до рiшення прийняти участь в тренiнгах, семiнарах та iнших громадських заходах. Або вас об'єднають спiльнi iнтереси з друзями, i цей тиждень залишить приємнi враження про добре проведений вiдпочинок. З п'ятницi з'являться новi справи та iнтереси. Плани будуйте наперед, а в недiлю чекайте iнформацiю, яка примусить їх вiдкоректувати. Сприятливi днi: 30, 31; несприятливi: 25.

Рак (22.06-22.07)

Актуальною буде тема витрат i доходiв. На початку тижня варто придiлити фiнансовим питанням бiльше уваги. Це хороший час, щоб почати освоювати новий напрям дiяльностi. З крупними придбаннями краще почекати до суботи. У особистому життi не стримуйте можливих змiн. Оновлення пiде вiдносинам на користь. Якщо ви не визначилися в своїх почуттях, вiдверта розмова у вiвторок допоможе розставити крапки над i. Влаштуйте у суботу романтичну вечерю або поїздку, але недiлю вам краще провести вдома.

Сприятливi днi: 28, 29; несприятливi: 25.

Лев (23.07-23.08)

Початок тижня — один з переломних моментiв року. Йде процес переорiєнтацiї, i добре, якщо у вас з'явилися новi iдеї i плани. Покваптеся закласти «перший камiнь» у фундамент нового напрямку. Якщо у понедiлок i вiвторок поступить пропозицiя, до неї варто вiднестися зi всiєю серйознiстю. В середу будьте уважнi, якщо якiсь несподiванi подiї поставлять вас перед вибором. Вас можуть спробувати ошукати. З п'ятницi починається бурхливий, але цiкавий перiод, i вам належить стати головним героєм подiй. Сприятливi днi: 26, 29; несприятливi: 31.

Діва (24.08-23.09)

Вам варто узяти передих i придiлити увагу своєму здоров'ю. Можливо, у вас якраз зараз з`явилося багато роботи, але на данний час iмунна система найбiльш ослаблена. Цей тиждень оптимальний, щоб узяти вiдпустку, навiть якщо ви проведете її вдома, займаючись улюбленими справами. Зустрiчi з друзями, особливо на початку тижня, наситять вас новими враженнями та iнформацiєю. В недiлю не шукайте пригод на свою голову, проведiть цей день спокiйно. Сприятливi днi: 27, 31; несприятливi: 30.

Терези (24.09-23.10)

У вашому життi може з'явитися якась впливова людина, i подiї отримають нове забарвлення. Якщо у понедiлок або вiвторок ви впритул пiдiйдете до необхiдностi ухвалення важливого рiшення, то в цьому буде i сенс, i перспектива. Але активно узятися за нову справу ви зможете не ранiше п'ятницi. Можливi iнтриги на роботi, суперечки i конфлiкти з дiловими партнерами. Занурившись в роботу, не залишайте без уваги тих, кого ви любите. Поставте їхнi i вашi спiльнi iнтереси на перше мiсце. Субота — найбiльш вiдповiдний день для вiдпочинку i розваг. Сприятливi днi: 26, 28; несприятливi: немає.

Скорпіон (24.10-22.11)

Чекайте кульмiнацiї важливих для вас подiй в недiлю. Тому, протягом тижня будьте уважнi до того, що вiдбувається, не ускладнюйте те, що може мати простiше рiшення. У понедiлок i вiвторок в справах можуть виникнути проблеми. У вас з'являється привiд переглянути вiдносини з партнерами i свої перспективи. Можливо, час вибирати новий напрямок. Весь тиждень сприятливий для вiдпочинку, чим обов`язково варто скористатися. Проте недiля — не кращий день для занять екстремальними видами спорту. Для поїздок i розваг бiльше пiдходить субота. Сприятливi днi: 28, 29; несприятливi: 26.

Стрілець (23.11-21.12)

Зараз у вас хороша можливiсть утiлити в життя одну зi своїх глобальних iдей. Не обов'язково ви зробите одномоментний значний внесок. Зараз важливiше поволi i наполегливо розвивати тему, шукати взаємовигiднi iнтереси з потенцiйними партнерами. Якщо в планах було пiдвищити рiвень квалiфiкацiї, здобути освiту, то i для цього момент вдалий. Окрiм знань, вас чекають цiкавi i кориснi знайомства. Тиждень сприятливий для поїздок, виняток становлять п'ятниця i недiля. У цi днi вашi плани несподiваним чином можуть бути порушенi. Сприятливi днi: 25, 31; несприятливi: 30.

Козеріг (22.12-20.01)

Один з найважливiших тижнiв в роцi, коли ви можете опинитися перед вибором. Не пропустiть можливостi, якi приходять в цей час. А до ускладнень в справах вiднесiться як до необхiдного досвiду. Цiлком iмовiрно, що з них вам вдасться отримати користь. Змiни можуть вiдбутися i в особистому життi. Перша половина тижня сприятливiша для початку справ, юридичного оформлення угод. Зараз вашi доходи стабiльнi i продовжуватимуть рости, i саме фiнансова сторона дiлових i особистих вiдносин поки буде в центрi вашої уваги. Сприятливi днi: 30, 31; несприятливi: 25.

Водолій (21.01-19.02)

Якщо вашi дiловi або особистi вiдносини давно вимагали перегляду, то не втрачайте можливiсть на цьому тижнi цю тему обговорити. Зараз формуються новi тенденцiї, i пощастить тим, кого з партнерами пов`язують спiльнi довготривалi проекти або iнтереси. Можливi i новi союзи, i нове партнерство. З другої половини тижня чекайте несподiваних поворотiв у справах, внаслiдок чого вам доведеться зайнятися чимось новим. Бережiть здоров`я. В недiлю можливi травми пiд час занять спортом. Зустрiчi, поїздки i розваги плануйте на суботу. Сприятливi днi: 30; несприятливi: 29.

Риби (20.02-20.03)

Вам буде легко справити найвигiднiше враження на людину, яку ви плануєте пiдкорити. Давайте собi серйознi завдання, шукайте творчi рiшення в мiнливих ситуацiях — несподiвано ви можете одержати головний приз. Успiх зараз на вашому боцi, але в першiй половинi тижня буде потрiбна ще i працьовитiсть. А в другiй — умiння гнучко мiняти свою позицiю, зберiгаючи вiрнiсть основним принципам. Зараз ваш вплив на найближче оточення зростає, i ви можете спробувати себе в новiй, бiльш вiдповiднiй вашим амбiцiям, ролi. Сприятливi днi: 29; несприятливi: немає.