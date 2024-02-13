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Кременчук, Культура, Афіша

24 березня до Кременчука завітає Іво Бобул (афіша)

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 132

 
Захід розпочнеться о 18.00, у Міському палаці культури

24 березня до Кременчука з концертом завітає співак Іво Бобул.

Захід розпочнеться о 18.00 у Міському палаці культури; буде живий звук.

Квитки скоро з'являться у продажу в БЦ «Бульвар» Довідки за тел.: 095-175-27-21, 067-747-98-08, 067-736-68-07.

Частина коштів від проданих квитків буде направлена для Збройних Сил України.

Нагадаємо, що минулого разу Іво Бобул приїздив у Кременчук в листопаді минулого року, тоді він розповів журналістам «Кременчуцького Телеграфа» про кохання та секрети щасливого сімейного життя.

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Автор: Дарія Згура
Теги: Іво Бобул концерт МПК
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