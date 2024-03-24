На перехресті у Полтаві маршрутка зіткнулася з автівкою та врізалася у стовп – двоє травмованих

Дорожньо-транспортна пригода сталася 24 березня близько 8.30 у Полтаві на перехресті вулиць.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини з посиланням на інформацію Полтавського райуправління поліції
За попередньою інформацією, сталося зіткнення маршрутного таксі та автомобіля Opel. Після зіткнення автобус змінив напрямок руху та в’їхав у електроопору. Внаслідок аварії постраждав водій та пасажир маршрутного транспортного засобу. Причини та обставини ДТП з’ясовує слідство.
Нагадаємо, сьогодні вночі в Кременчуцькому районі неповнолітній мотоцикліст загинув, зіткнувшись з електроопорою.
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