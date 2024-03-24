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Уночі Сили оборони України вразили у Криму десантні кораблі, центр зв’язку та літаки ворога

Сьогодні, 11:26 Переглядів: 723

 

За даними російських ЗМІ загинуло понад 30 окупантів

Сьогодні вночі Сили оборони України успішно вразили великі десантні кораблі «Ямал» та «Азов», центр зв’язку, та декілька об'єктів інфраструктури Чорноморського флоту РФ в тимчасово окупованому Севастополі.

Про це повідомив СтратКом ЗСУ у Telegram.

У ніч проти 24 березня у Криму знову пролунала серія вибухів - повідомлялося про понад 20 вибухів у різних частинах окупованого півострова.

У мережі повідомляли про влучання дронів у нафтобазу біля селища Гвардійське.

За даними розслідувача OSINTtechnical, щонайменше три українські крилаті ракети Storm Shadow влучили увечері 23 березня у великий вузол зв’язку Чорноморського флоту РФ у Севастополі.

Під час нічної атаки по Севастополю загинуло понад 30 окупантів та пошкоджено три Су-27 у Бельбеку.

Пропагандистський Телеграм-канал «Кремлівська табакерка» інформує, що унаслідок масштабного ракетного удару по Севастополі атаковано «добре замаскований командний пункт, у якому під час удару перебувало понад два десятки офіцерів».

- Також внаслідок падіння уламків збитих ракет пошкоджено три літаки Су-27 на аеродромі «Бельбек». Один із літаків пошкоджений дуже серйозно, два практично точно відремонтують. Крім того, ворожі ракети вдарили за місцем дислокації наших морпіхів. Там серйозні жертви, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в результаті атаки загинули 34 військові, 11 з них - офіцери. Ще близько 40 військових поранено. 

Нагадаємо, 15  січня вперше в історії українські військові збили російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50. Через місяць наша ППО збила другий такий літак, який впав на території Росії.

 

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: ілюстративне фото
Теги: Сили оборони України ракетний удар дрони Крим севастополь втрати окупантів
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