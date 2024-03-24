Уночі Сили оборони України вразили у Криму десантні кораблі, центр зв’язку та літаки ворога

Сьогодні вночі Сили оборони України успішно вразили великі десантні кораблі «Ямал» та «Азов», центр зв’язку, та декілька об'єктів інфраструктури Чорноморського флоту РФ в тимчасово окупованому Севастополі.
Про це повідомив СтратКом ЗСУ у Telegram.
У ніч проти 24 березня у Криму знову пролунала серія вибухів - повідомлялося про понад 20 вибухів у різних частинах окупованого півострова.
У мережі повідомляли про влучання дронів у нафтобазу біля селища Гвардійське.
За даними розслідувача OSINTtechnical, щонайменше три українські крилаті ракети Storm Shadow влучили увечері 23 березня у великий вузол зв’язку Чорноморського флоту РФ у Севастополі.
Під час нічної атаки по Севастополю загинуло понад 30 окупантів та пошкоджено три Су-27 у Бельбеку.
Пропагандистський Телеграм-канал «Кремлівська табакерка» інформує, що унаслідок масштабного ракетного удару по Севастополі атаковано «добре замаскований командний пункт, у якому під час удару перебувало понад два десятки офіцерів».
Зазначається, що в результаті атаки загинули 34 військові, 11 з них - офіцери. Ще близько 40 військових поранено.
Нагадаємо, 15 січня вперше в історії українські військові збили російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50. Через місяць наша ППО збила другий такий літак, який впав на території Росії.
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